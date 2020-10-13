Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

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13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 23:45  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
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Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...
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Соцсети готовятся к битве за демократию

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

    Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии    13 октября 2020, 23:05
    Фото: nac.gov.ru
    Текст: Иван Абакумов,
    Ирина Яровая,
    Михаил Мошкин

    Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта.

    Утром во вторник в Октябрьском районе Грозного были ликвидированы четверо боевиков, которые засели в частном доме. С места боя были изъяты оружие, средства связи, боеприпасы. Во время операции погибли двое сотрудников Росгвардии (изначально сообщалось о трех погибших), еще один полицейский получил ранение.

    Чуть позже глава Чечни Рамзан Кадыров назвал в своем Telegram-канале имена обезвреженных боевиков.  Магомед Цураев, Магомед Магомедов, Рамзан Муртазалиев и Майрбек Имамурзаев вернулись из-за границы в Россию для совершения терактов, сообщил руководитель республики. Как пояснил Кадыров, террористы числились в оперативной базе и «давно и находились в розыске». «Все последнее время эти шайтаны были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», – пояснил глава республики.

    «Псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан. Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне», – подчеркнул Кадыров. Он заверил, что обстановка как в Грозном, так и в регионе «в целом стабильная и спокойная». «Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», – сообщил глава Чечни.

    Однако, по мнению силовых структур, в Октябрьском районе чеченской столицы сохраняется угроза совершения терактов. Как рассказали ТАСС в оперативном штабе по проведению спецоперации, правоохранители собирают упреждающую информацию, и принимают меры к усилению охраны людных мест в Грозном. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

    «Гибель двух сотрудников правоохранительных органов республики – это большие потери. Это доказывает, что проблемами уничтожения боевиков должны заниматься обученные офицеры спецназа», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он напомнил, что в Чечне находится центр подготовки спецподразделений. По оценке эксперта, решение задействовать в захвате террористов бойцов Росгвардии, а не спецназовцев, было спонтанным. «Росгвардия и те правоохранители, которые были прямо на месте, получив информацию, решили сами ликвидировать террористов», – высказал предположение Гончаров.

    Всего с прошлого года на Северном Кавказе были уничтожены 60 боевиков, предотвращено 19 терактов. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), с начала 2019 года в этом регионе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, задержано 144 подозреваемых в терроризме и 220 их пособников, пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек. При этом в НАК отметили, что «главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма и продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого в том числе социальные сети и мессенджеры».

    Группа, которую обезвредили в Грозном, судя по всему, была завербована сравнительно давно, и успела приобрести боевой опыт за границей. Открытым остается вопрос о том, как «псы ада» проникли на территорию России.

    Ключевой версией можно считать нелегальный переход через грузино-российскую или азербайджано-российскую границу по горным тропам,

    предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов. «Несмотря на все усилия российских пограничников, высокогорная местность все равно полностью не перекрывается, – считает собеседник. – Тем более, что с грузинской стороны у террористов традиционно очень сильны коррупционные связи. Возможно пересечение границы по подложным документам и при помощи других криминальных схем. Однако в данном случае боевики, скорее всего, проникли в Чечню благодаря особенностям горной местности».

    «Не секрет, что грузинские пограничники не раз пропускали значительные группы боевиков на территорию Чеченской республики», – отметил Ворожцов. Самым известным подобным случаем был прорыв банды Руслана Гелаева в 2002 году из Панкисского ущелья через Ингушетию в Чечню. Попавшие в плен джихадисты сообщали, что попасть на российскую территорию им помогла погранохрана Грузии.  

    Стоит отметить, что в 2016 году тбилисская газета «Резонанси» сообщила  о том, что «Исламское государство*» создало «бригаду спецназначения» с целью осуществления терактов в странах Европы, в Центральной Азии и на российском Северном Кавказе. При этом Грузии была отведена роль транзитной страны.

    Эксперты, впрочем, не исключают, что боевики с большой степенью вероятности могли проникнуть с территории Азербайджана, а затем через приграничные горные районы Дагестана пройти в Чечню. «Я уверен на сто процентов, что эти боевики прибыли через Азербайджан», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Он напомнил о сообщениях о переброске Турцией в зону конфликта в Нагорном Карабахе боевиков из группировок, действующих в Северной Сирии.

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    Как известно, неделю назад директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, перечислил джихадистские структуры, чьи представители появились в зоне боевых действий в Карабахе. Это запрещенные в России протурецкие группировки «Дивизия «Султан Мурад» и «Фиркат аль-Хамза», и куда более известная, и также запрещенная «Джебхат ан-Нусра».

    Также напомним, что в начале месяца президент Франции Эммануэль Макрон заявил о переброске через Турцию в Карабах более 300 боевиков из Алеппо связанных с «Исламским государством». К слову, именно в Алеппо действовал «военный министр» ИГ*, этнический чеченец-кистинец Тархан Батирашвили, ликвидированный в 2016 году.  

    «Утверждается, что сейчас никакой «Нусры» нет, мол, она называется по-другому. Но любому представителю спецслужб и просто осведомленному человеку известно, что название ничего не меняет и в Азербайджан прибыли и ныне просачиваются на нашу территорию именно боевики «ан-Нусры» и ИГИЛ*, реорганизованные Турцией», – считает Багдасаров.

    «Какая-то часть этих бандитов посчитала, что террористические акты можно провести и на территории России, которая громила ИГИЛ в Сирии», – в свою очередь отметил Гончаров. Но, добавил ветеран «Альфы», доказать эту версию мести россиянам за Сирию могут доказать только следственные мероприятия.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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