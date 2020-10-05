Члена банды Доку Умарова приговорили к 16 годам колонии

Следственный комитет назначил члену банды Доку Умарова Тимуру Орцханову 16 лет колонии строгого режима за участие в преступном сообществе, незаконный оборот оружия, а также нападение на силовиков в Ингушетии, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приговором суда Орцханову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Также отмечается, что за совершение данных преступлений с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от семи лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников преступного сообщества. Уголовное преследование в отношении 12 боевиков прекращено в связи с их смертью. Кроме того, по уголовному делу восемь человек объявлены в федеральный и международный розыски.

Напомним, группу Умарова ликвидировали в конце 2013 года, однако спецслужбы скрыли данные об этом в целях «оперативного и политического характера». Известно об этом стало только весной 2014 года.

Умаров скончался от отравления. 27 сентября ФСБ России подтвердила, что в горно-лесистой местности на территории Ингушетии обнаружено его захоронение.

Доку Умаров был главой террористической группировки «Имарат Кавказ», входязщей в список 10 самых опасных в мире криминальных главарей. Умаров причастен ко множеству преступлений. В частности, он взял на себя ответственность за взрывы в московском метро и теракт в аэропорту Домодедово.