Макрон сообщил о переброске 300 сирийских исламистов через Турцию в Карабах

Через Турцию в зону конфликта в Нагорном Карабахе переброшены более 300 связанных с террористической организацией «Исламское государство*» боевиков, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

После первого дня саммита ЕС в Брюсселе он заявил, что более 300 «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп». По его словам, «это подтвержденный факт». Макрон подчеркнул, что боевики «идентифицированы и отслежены, все они имеют связи» с ИГ.

«Я обсуждал это с президентом Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Макрон, поведение Турции «недостойно страны – члена НАТО». По его словам «красная линия уже пересечена».

Макрон сообщил, что «Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут в самое ближайшее время ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе».

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что «каждый должен играть более конструктивную роль, чтобы способствовать деэскалации». ЕС хочет, чтобы «внешнее вмешательство прекратилось, оно усложняет ситуацию».

Саммит призвал стороны в Карабахе к немедленному прекращению огня.

Напомним, у России также есть данные о наемниках в Нагорном Карабахе из Сирии.

В четверг лидеры России, Франции и США обнародовали совместное заявление, в котором самым решительным образом потребовали немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Турция заявила, что «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе.

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