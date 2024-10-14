Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.9 комментариев
ЕС ввел санкции против Iran Air за якобы поставки ракет России
Евросоюз ввел санкции против иранских авиакомпаний за якобы поставку оружия России
Евросоюз ввел санкции против трех иранских авиакомпаний и ряда компаний и лиц за якобы поставку ракет и беспилотников России, а также предполагаемую передачу ракет хуситам.
Евросоюз ввел санкции против трех иранских авиакомпаний, включая Iran Air, а также против четырех промышленных и транспортных компаний и семи чиновников, предпринимателей и военных, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета Евросоюза, опубликованное в «Официальном журнале ЕС». Среди лиц, попавших под санкции, оказался заместитель министра обороны Ирана Сейед Хамзе Галандари.
Совет ЕС заявил, что эти санкции введены в ответ на якобы осуществлявшиеся поставки ракет и беспилотников России, а также за предполагаемую передачу ракет группировкам хуситов, которые, по мнению ЕС, подрывают мир и безопасность в регионе Ближнего Востока и Красного моря.
В заявлении отмечается, что рестриктивные меры касаются семи физических лиц и семи организаций. Этот шаг является частью более широкой стратегии ЕС по ограничению военных возможностей Ирана и его предполагаемых партнеров в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи России, а США анонсировали новые санкции против Ирана из–за якобы передачи России баллистических ракет. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг обвинения США в поставках вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.