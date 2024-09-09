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Иран опроверг поставки оружия России для спецоперации на Украине
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг обвинения США в поставках Тегераном вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.
Канаани отметил, что обвинения в адрес Ирана являются безосновательными и направлены на дискредитацию страны. Дипломат также отметил, что «те, кто обвиняют Иран, сами являются крупнейшими экспортерами оружия одной из воюющих сторон» и тем самым дестабилизируют ситуацию в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Иран продолжат сотрудничество в самых чувствительных областях. При этом он заметил, что публикации о якобы «помощи Ирана» не всегда правдивы.
Ранее постоянное представительство Ирана при ООН опровергло появившиеся в западных СМИ сообщения о передаче Россией иранских баллистических ракет, подчеркнув приверженность Тегерана политическому урегулированию конфликта на Украине.