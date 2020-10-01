МИД заявил о наличии у России данных по сирийским наемникам в Карабахе

У России есть данные о наемниках в Нагорном Карабахе из Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она уточнила, что информация получена не только из прессы.

«У нас эти данные имеются, это информация, которой мы располагаем. Поэтому в данном случае, вы правы, она есть и была в средствах массовой информации представлена в виде материалов из соцсетей и соответствующих публикаций, но, делая подобный комментарий, который вчера был опубликован на сайте министерства иностранных дел, мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами и информацией», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Ранее МИД России сообщил, что есть сведения о переброске в Карабах боевиков незаконных вооруженных формирований. Этих боевиков, по данным МИД, перебрасывают из Сирии и Ливии.

Французский президент Эммануэль Макрон в четверг также сообщил, что у него есть информация, согласно которой боевики из Сирии отправились в Карабах, чтобы участвовать в боевых действиях.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.