Москва заявила о переброске иностранных боевиков в зону конфликта в Карабахе

Россия глубоко озабочена информацией о переброске сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.

«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона. Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», – отметили в министерстве.

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Между тем Анкара считает «черной пропагандой» сообщения об отправке ею в Карабах боевиков из Сирии.

Во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

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