Пашинян отреагировал на сообщения об ударе Турции по армянскому Су-25

Взгляд
29 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Чем закончится сильнейший обвал рубля

Если рубль продолжит падение еще долгий период, то бюджет России от этого проигрывает Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Все проблемы мира единым фронтом атаковали рубль. Доллар уже дороже 79, а евро – дороже 93 рублей. В моменте рубль, бывало, дешевел даже больше. Но этот обвал отличается устойчивым падением. Сможет ли кто-то выиграть от всей этой истории? И к чему готовиться простым обывателям? Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Славянскому народу отказали в праве на существование

Болгарско-македонский вопрос во многом похож на русско-украинский EPA/NAKE BATEV/ТАСС
В преддверии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, власти Болгарии решили разъяснить Европе, что македонского народа и языка не существует. По мнению Софии, все это морок и тоталитарное коммунистическое наследие. Действительно ли это так, и какое отношение к этому имеет болгарский «майдан», жертвой которого рискует стать старый враг России? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
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У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
В случае победы на президентских выборах Трампа, его цель в отношениях с Россией останется прежней – смягчить противоречия, чтобы оторвать Россию от Китая путем тактических уступок. В случае победы Байдена в этой картине будут заметные изменения. Подробности...
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В оцифрованной музыке нет души

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А технологии все гнали и гнали, и вот уже произошла совсем фантастика – пришел mp3, который к тому же можно скачать из интернета. Музыка! Из интернета! В компьютере! Обалдеть. На радостях не все сразу поняли, что звук mp3 – адское пережатое по всем параметрам днище. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко

Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
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    Пашинян отреагировал на сообщения об ударе Турции по армянскому Су-25

       29 сентября 2020, 18:41
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал сообщения о том, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 военно-воздушных сил республики.

    Глава республики заявил, что Азербайджан расширяет географию боевых действий на территорию Армении. Он подчеркнул, что делается это при военной и политической поддержке Турции.

    «Армения и Арцах дадут адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб.

    После этого в Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

    Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».

    Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

    В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

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