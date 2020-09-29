Пашинян отреагировал на сообщения об ударе Турции по армянскому Су-25

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал сообщения о том, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 военно-воздушных сил республики.

Глава республики заявил, что Азербайджан расширяет географию боевых действий на территорию Армении. Он подчеркнул, что делается это при военной и политической поддержке Турции.

«Армения и Арцах дадут адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб.

После этого в Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

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