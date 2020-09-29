Анкара пообещала Баку поддержку на поле боя

Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу заявил, что Турция желает решить вопрос Нагорного Карабаха «коренным образом», передает РИА «Новости».

«Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность», – добавил он.

По его словам, мировое сообщество ошибается, ставя Азербайджан и Армению на одну плоскость в их конфликте: «Мы всему миру говорим: Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо».

Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, который также посетил азербайджанскую дипмиссию в Анкаре, заявил, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как свои.

«Армения занимается провокациями. Нападения на Азербайджан мы расцениваем, как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе», – заявил он.

Ранее Госдума приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призывает Ереван и Баку вернуться к переговорам.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Азербайджан объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. В Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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