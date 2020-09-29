Турция открестилась от уничтожения самолета ВВС Армении

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын опроверг информацию об уничтожении турецким F-16 самолета ВВС Армении.

Его слова передает ТАСС со ссылкой Bloomberg.

Минобороны Азербайджана также опровергло сообщения об уничтожении Су-25 ВВС Армении турецким истребителем.

Ранее во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб.

После этого в Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Напомним, 27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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