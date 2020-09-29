Турция сбила армянский Су-25

Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян. Сообщается о гибели армянского летчика.

По информации «Sputnik Армения», инцидент произошел во вторник днем.

Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении.

Сообщается, что в это время действия армянских ПВО поддерживала авиация. «Во время выполнения боевой задачи армянский штурмовик был сбит турецким истребителем. Средства контроля зафиксировали турецкий самолет на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8,2 тыс. метров», – говорится в сообщении.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении», передает РИА «Новости».

Ранее во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Напомним, 27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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