Турция назвала «черной пропагандой» сообщения о сирийских боевиках в Карабахе

Анкара считает «черной пропагандой» сообщения об отправке ею в Карабах боевиков из Сирии, заявил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

«В России и Иране вышли новости о том, что Турция якобы туда (в Карабах) отправляет джихадистов. Это повторил замглавы (оппозиционной) Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикез. Мы ждали, одумается ли он. Почему в партии не осудили это? Как можно безмолвно смотреть на такую черную пропаганду? Печально, когда этим занимаются собственные граждане», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

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