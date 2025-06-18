Карапетяну инкриминировали публичный призыв к захвату власти в Ереване

Tекст: Александра Юдина

Обвинения российскому предпринимателю и меценату были предъявлены в Армении, передает ТАСС.

Как сообщил адвокат Армен Фероян, в суд будет представлено ходатайство об аресте бизнесмена. Защита считает обвинения незаконными.

Фероян отметил: следствие заявляет, будто Карапетян озвучивал публичные призывы к захвату власти, однако адвокат заверил, что это не соответствует действительности. По словам защитника, любой желающий может ознакомиться с записью выступления и самостоятельно сделать выводы о наличии призывов.

Адвокат Лианна Гаспарян заявила, что предприниматель Самвел Карапетян, находящийся под стражей в Армении, не признает вину по обвинению в призывах к захвату власти.

По ее словам, Карапетян отвергает предъявленные ему обвинения. Гаспарян отметила, что ее подзащитный считает обвинения необоснованными и не признает свою вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был взят под стражу после обыска в его доме и резонансных заявлений о ситуации в стране.

Накануне жители армянской столицы вышли к дому бизнесмена, чтобы выразить ему поддержку.

Напомним, российский предприниматель выступил в поддержку Армянской апостольской церкви и подверг критике премьера страны Никола Пашиняна после того, как премьер призвал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета. Также Пашинян назвал Армянскую церковь «агентом влияния».