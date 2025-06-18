Армянская полиция задержала бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване

Главу группы «Ташир» Самвела Карапетяна задержали в Армении

Tекст: Ирма Каплан

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского предпринимателя и мецената армянского происхождения, президента и основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, передает ТАСС.

«Я продолжу быть рядом с нашей церковью, с армянским народом. Мне плевать и на них, и на их «Электрические сети» (Карапетян – владелец компании «Электрические сети Армении», прим. ВЗГЛЯД). Народ все равно скажет свое слово, и они поймут, что ошибались», – сказал он журналистам перед тем, как сесть в автомобиль.

Сторонники Карапетяна после его задержания собрались на улице Налбандяна, где располагается управление МВД.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ереване у дома президента ГК «Ташир» Самвела Карапетяна силовики провели оперативные мероприятия, в том числе обыски. Вечером жители армянской столицы вышли к дому бизнесмена, чтобы выразить ему поддержку.

Ранее российский предприниматель выступил в поддержку Армянской апостольской церкви и подверг критике премьера страны Никола Пашиняна. На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета.

Газета ВЗГЛЯД писала о религиозном скандале в Армении.