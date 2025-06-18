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    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    14 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    4 комментария
    18 июня 2025, 06:26 • Новости дня

    Армянская полиция задержала бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване

    Главу группы «Ташир» Самвела Карапетяна задержали в Армении

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был взят под стражу после обыска в его доме и резонансных заявлений о ситуации в стране.

    Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского предпринимателя и мецената армянского происхождения, президента и основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, передает ТАСС.

    «Я продолжу быть рядом с нашей церковью, с армянским народом. Мне плевать и на них, и на их «Электрические сети» (Карапетян – владелец компании «Электрические сети Армении», прим. ВЗГЛЯД). Народ все равно скажет свое слово, и они поймут, что ошибались», – сказал он журналистам перед тем, как сесть в автомобиль.

    Сторонники Карапетяна после его задержания собрались на улице Налбандяна, где располагается управление МВД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ереване у дома президента ГК «Ташир» Самвела Карапетяна силовики провели оперативные мероприятия, в том числе обыски. Вечером жители армянской столицы вышли к дому бизнесмена, чтобы выразить ему поддержку.

    Ранее российский предприниматель выступил в поддержку Армянской апостольской церкви и подверг критике премьера страны Никола Пашиняна. На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета.

    Газета ВЗГЛЯД писала о религиозном скандале в Армении.

    17 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России

    Мантуров: Renault делает все, чтобы не иметь шанса вернуться в Россию

    Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России
    @ Schofmann/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об усилиях Renault по невозможности возвращения в Россию, он также опроверг слухи о Toyota и Hyundai.

    Французский автоконцерн Renault делает все возможное, чтобы не реализовать опцион на возвращение в Россию, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ, передает ТАСС. По словам Мантурова, «пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации».

    Он также опроверг информацию о возможном возвращении на российский рынок автобрендов Toyota и Hyundai. Мантуров отметил, что после 2022 года отношения с этими компаниями полностью прерваны, и официальной информации о возвращении не поступало.

    Кроме того, Мантуров заявил, что производство автомобилей в России в 2026 году и в последующие годы будет расти. Он подчеркнул, что закон о локализации машин такси поддержит российских производителей, таких как «Автоваз», «Москвич» и другие компании, подписавшие специальные инвестконтракты. По словам Мантурова, «следующий год и последующие годы будет рост».

    До конца этого года в Калуге и Петербурге начнется выпуск автомобилей с уровнем локализации, соответствующим критериям для господдержки. Мантуров сообщил, что производства запускаются уже в соответствии с правилами Минпромторга, обеспечивающими возможность финансовой поддержки государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

    Жесткие требования Евросоюза привели к невозможности выпуска дешевых автомобилей, что создало угрозу снижения продаж и обвала рынка для европейского автопрома. Российский автомобильный рынок в марте 2025 года сократился на 44,4% из-за высоких ставок и демпинга, что было названо драматическим падением.

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    17 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов

    Чемезов: Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов

    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о разработке и внедрении новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

    По его словам, комплекс способен обнаруживать и эффективно подавлять FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники, которые управляются в расширенном диапазоне частот, передает ТАСС.

    Чемезов отметил: «У нас появилась новая система, новый комплекс [РЭБ] «Серп-ВС13Д» – он способен обнаружить и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот».

    Руководитель корпорации уточнил, что система РЭБ «Серп» уже размещена на многих оборонных предприятиях, включая боеприпасные, и демонстрирует высокую эффективность защиты от налета беспилотников.

    Он также сообщил, что количество ракет для зенитного ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза. По словам Чемезова, в новой модификации комплекса теперь установлены мини-ракеты, благодаря чему боекомплект вырос с 12 до 48 ракет.

    Глава Ростеха отметил, что увеличение боекомплекта значительно повышает эффективность работы комплекса при отражении массовых атак беспилотных летательных аппаратов. По его словам, военные положительно оценивают такую доработку системы.

    Ранее Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Объявлены планы по производству самолетов Ту-214

    Мантуров сообщил о планах производить 20 самолетов Ту-214 ежегодно

    Tекст: Денис Тельманов

    В России намерены увеличить ежегодный выпуск самолетов Ту-214 до 20 к 2027–2028 годам, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Производство самолетов Ту-214 будет наращено до 20 штук ежегодно к 2027–2028 годам, передает ТАСС. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире канала РБК-ТВ. Он отметил, что сейчас обсуждается возможность  управления данным самолетом экипажем из двух пилотов на данных воздушных судах, однако государственные авиакомпании не ставят переход на такой экипаж в приоритет.

    Мантуров подчеркнул, что вопрос закупки зарубежных авиалайнеров не рассматривается. По его словам, ранее идея приобретения иностранных самолетов обсуждалась, но сегодня в стране стоит задача создания полностью отечественных воздушных судов. «Мы как имели перед собой задачу иметь 100-процентный российский самолет, так она и сохраняется», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году авиакомпании получат в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет Ту-214. Ту-214 является прямым конкурентом более современного и экономичного лайнера МС-21.

    В 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в рамках программы развития авиапромышленности России.

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    17 июня 2025, 14:01 • Новости дня
    Госдума приняла закон о защите русского языка
    Госдума приняла закон о защите русского языка
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка. Палата парламента утвердила поправки, обязывающие использовать русский язык на вывесках и указателях сферы торговли и услуг.

    Новый законопроект требует, чтобы вся информация для публичного ознакомления, размещаемая на вывесках и указателях в торговле и сфере бытовых услуг, предоставлялась на русском языке. Это положение не распространяется на рекламные материалы, передает ТАСС.

    В законе также предусмотрена возможность использования государственных языков республик и других языков народов России, однако информация на них должна полностью совпадать по содержанию с русскоязычной версией.

    Автором инициативы стал председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин. Поправки затрагивают сразу несколько федеральных законов, включая закон «О защите прав потребителей».

    Законопроект был внесен группой депутатов еще в 2023 году. В ходе обсуждения подчеркивалось, что главная цель изменений – сохранить статус русского языка как государственного и обеспечить его приоритет в публичных коммуникациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.

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    17 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Анонсирован телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

    Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

    Анонсирован телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены в ближайшие дни провести телефонные переговоры.

    О предстоящем телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС. По его словам, переговоры пройдут на этой неделе, их темами станут как двусторонние отношения, так и эскалация ситуации на Ближнем Востоке.

    Ушаков подчеркнул: «Буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого, естественно, помимо двухсторонних тем, будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, где Китай и Россия действуют в унисон и координируют позиции друг с другом. И другие вопросы, естественно, будут обсуждаться».

    В воскресенье Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.

    Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил о важности прямого диалога с ним.

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    17 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД подверг критике действия израильских военных против иранских атомных объектов, назвав их угрозой мировой безопасности.

    Интенсивные удары Израиля по ядерным объектам Ирана могут привести к ядерной катастрофе, последствия которой ощутят все, включая Израиль. Действия являются незаконными с точки зрения международного права и представляют угрозу глобальной безопасности. С таким заявлением выступил МИД России, обращаясь к международному сообществу.

    Отмечается, что Москва требует от израильских властей немедленно прекратить удары по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Российская сторона ожидает от агентства подробного доклада о последствиях атак, а также объективной оценки ущерба и угроз инспекторам МАГАТЭ.

    МИД России обратил внимание на реакцию большинства стран мира, осудивших удары Израиля, и на итоги экстренного заседания СБ ООН и спецсессии МАГАТЭ. В ведомстве подчеркнули, что только ограниченное число государств поддерживает действия Израиля, руководствуясь политическими интересами.

    Россия поддержала готовность Ирана к возобновлению контактов с США по вопросам ядерной программы при условии прекращения израильских нападений и заявила, что дипломатия является единственным способом урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. Президент США также изучает вопрос присоединения Штатов к военной операции Израиля против Ирана. Америка перебрасывает дополнительные истребители на Ближний Восток.

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    17 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Глава Ростеха сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз

    Глава Ростеха Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил о существенном росте производства боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов по сравнению с 2021 годом.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что выпуск этих видов вооружений увеличился в десятки раз, передает РИА «Новости».

    По словам Чемезова, только за 2024 год выпуск новой легкобронированной техники и танков вырос в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии – в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков – в 2,1 раза, а снарядов для РСЗО – в 1,7 раза.

    Кроме того, он подчеркнул, что предприятия Ростеха продолжают реализовывать государственный оборонный заказ почти полностью. В эфире телеканала «Россия-24» он заявил: «ГОЗ мы выполняем на достаточно высоком уровне, который составляет 99,9%, фактически 100%. Постоянно работаем над тем, чтобы усовершенствовать нашу технику, находимся в постоянном контакте с военнослужащими».

    Ранее Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов. Кроме того, Ростех импортозаместил систему кибербезопасности для российской авиации.

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    17 июня 2025, 23:26 • Новости дня
    Канада включила в новый санкционный список Юмашеву и Чубайса

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Министр иностранных дел Анита Ананд объявила, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 77 лиц и 39 организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия), сказано в заявлении ведомства.

    В санкционный список Канады включены дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее супруг, бывший руководитель администрации президента Валентин Юмашев, бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.

    Кроме этого, Канада вводит санкции в отношении торговли почти 1 тыс. новых товаров с Россией, добавляет 201 судно и налагает на них новые запреты, чтобы еще больше ограничить их деятельность.

    Как писала в этот день газета ВЗГЛЯД, правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

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    17 июня 2025, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 147 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь над несколькими областями России были перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в период с 23.30 по московскому времени 16 июня до 07.00 утра 17 июня перехваты производились над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями, а также в Московском регионе.

    В Минобороны также сообщили, что всего с 20.00 16 июня до 07.00 17 июня ПВО удалось уничтожить 198 украинских беспилотников самолетного типа.

    Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Тверской областью. Также Минобороны доложило о 51 сбитом БПЛА над Белгородской областью за 3,5 часа с 20.00.

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    17 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Ростех объявил о приостановке строительства трех мусороперерабатывающих заводов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпорация «Ростех» объявила о планах приостановить возведение трех мусороперерабатывающих предприятий.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о решении приостановить строительство трех мусороперерабатывающих заводов, передает РИА «Новости». Речь идет о предприятиях, которые должны были появиться в Московской области и Казани.

    Чемезов заявил: «Будем вынуждены заморозить строительство до лучших времен, когда будут более дешевые деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник анонсировал встречу Путина с Чемезовым.

    В ходе встречи с президентом Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз, а также рассказал о системе «Серп» для защиты от дронов.

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    17 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Россия заявила о готовности стать посредником между Ираном и Израилем

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД выразил готовность содействовать диалогу между Ираном и Израилем для урегулирования конфликта, если стороны выразят соответствующее желание.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что Москва готова предоставить всевозможные посреднические услуги, передает ТАСС.

    «И та, и другая сторона об этом знают», – подчеркнул дипломат.

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    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Ситуация обострилась после того, как Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против иранской ядерной программы. В ответ Тегеран на следующий день нанес удары по израильским объектам. В последующие дни стороны вновь обменялись атаками, приведшими к жертвам и разрушениям, хотя обе стороны заявили, что ущерб был ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону.


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    17 июня 2025, 07:55 • Новости дня
    «Северяне» отбили серию атак ВСУ на Курскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как ВСУ с разных направлений тщетно пытались прорвать оборону, так как командование ВСУ все еще «не отказалось от идеи захвата нескольких квадратных метров в Курской области».

    Как рассказали бойцы, дважды из района Рыжевки пытались проникнуть на российскую территорию неонацисты из 24-го батальона «Айдар» (включен в российский реестр террористов и экстремистов), однако после стрелковых боев большая часть нападавших была ликвидирована, остальные бежали, рассказали авторы неофициального Telegram-канала группировки войск «Северный ветер».

    Затем штурмовая группа 158-й бригады ВСУ атаковала из Бессаловки, но тоже была уничтожена российскими десантниками. Группа из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, выдвинувшаяся из Искрисковщины, также была уничтожена операторами FPV-дронов.

    Еще одну попытку прорваться в поселок Новый Путь предприняла штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, большинство бойцов которой было уничтожено, остальные отступили,

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях), – уточнили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.

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    18 июня 2025, 05:25 • Новости дня
    СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку СВО
    СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку СВО
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские власти объявили певца Григория Лепса в розыск, обвинив его в публичной поддержке спецоперации и обещании вознаграждения российским военным.

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского певца Григория Лепса в розыск, сообщает РИА «Новости». По данным украинских властей, исполнитель был внесен в соответствующую базу в марте 2025 года.

    В начале марта ведомство заочно предъявило Лепсу обвинение из-за его публичной поддержки российской спецоперации на Украине. В СБУ отмечают, что поводом послужило обещание певца выплатить российским солдатам по миллиону рублей за уничтоженный танк ВСУ.

    «Лепс был объявлен в розыск 4 марта 2025 года», – уточнило агентство.

    Днем ранее, 3 марта СБУ предъявила артисту заочные обвинения в поддержке СВО и бойцов российской армии.

    СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения деятелям из России и преследует их, объявляя в розыск.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.

    В конце марта СБУ заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. В том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны.

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    18 июня 2025, 03:20 • Новости дня
    Австралия ввела санкции против десятков российских судов и организаций

    Австралия внесла 60 судов России из так называемого теневого флота

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Австралии сообщил о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте. Глава ведомства Пенни Вонг заявила, что эти суда участвуют в обходе международных санкций против России.

    «Министерство иностранных дел законодательным актом определило 60 судов, на которые распространяются санкции в отношении России («внесены в список»), в соответствии с положением 8 Правил об автономных санкциях 2011 года», – сказано в документе на сайте МИД Австралии.

    Согласно списку мер против указанных судов, министр может приказать судну, на которое распространяются санкции, покинуть Австралию, в том числе по определенному маршруту, или не заходить в определенный порт или место.

    Министр Вонг напомнила, что Австралия ввела более 1 400 санкций в отношении российских предприятий и граждан и намерена продолжать решительные действия «в поддержку Украины».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Также правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

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    17 июня 2025, 15:00 • Новости дня
    Мантуров заявил о временном характере высокой ключевой ставки

    Мантуров заявил, что высокая ключевая ставка не продержится долго

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что длительное сохранение высокой ключевой ставки приведет к замедлению развития реального сектора экономики.

    Денис Мантуров сообщил в эфире РБК-ТВ, что существующая высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период, передает ТАСС.

    По его словам, «такая высокая ставка, в моем понимании, не рассчитана и не может быть на длительный период. Это объективно, потому что действительно тогда реальный сектор экономики просто перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств все направлять на компенсацию процентов».

    Мантуров пояснил, что параметры национальных проектов и целей ориентированы на развитие и новые направления, которые предусматривают затраты бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создание новых образцов промышленной продукции для приоритетных отраслей экономики.

    Совет директоров Банка России 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня и затронет ключевые экономические темы, включая инновации и национальные бренды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снижение ставок по кредитам и ипотеке в российских банках началось после изменения ключевой ставки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что укрепление рубля очевидно и без мнения экспертов Bank of America. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что высокий уровень ключевой ставки способствовал существенному замедлению инфляции.

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    Нефть подорожала на фоне обострения израильско-иранского конфликта. Инвесторы опасаются, что стоимость энергоресурсов поднимется еще выше и затронет также газовую сферу. Каковы потенциальные сценарии развития событий на рынке энергетики и какие из них позитивны для России? Подробности

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    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

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    Как Мексика влияет на беспорядки в США

    К воскресенью, 15 июня, полиция фактически зачистила улицы Лос-Анджелеса от протестующих с помощью слезоточивых гранат и резиновых пуль. И хотя демонстрации во многих других городах США продолжаются, угроза в Калифорнии выглядит устраненной. Возможно, это стало следствием неловких действий соседа Соединенных Штатов – Мексики. О чем идет речь? Подробности

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    Израиль готовит почву для сноса иранского руководства

    Израиль хочет не просто полностью лишить Иран шансов создать ядерное оружие – он стремится к гораздо большему. А именно – полностью поменять правящий режим в Тегеране. Почему текущая военная операция точно не принесет таких немедленных результатов, но может сработать в будущем? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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