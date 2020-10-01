С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

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1 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:13  |  vz.ru
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От падения рубля выигрывают владельцы золота

Почему россияне бегут в золото REUTERS/Michael Dalder
Обилие негативных новостей вновь повышает популярность золота. Упавшему в цене драгметаллу обещают очередной взлет до рекордных уровней. В России этот актив становится еще более привлекательным благодаря снижению курса рубля. А рост цен на основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» неожиданно спровоцировал сам Центробанк России. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу

Те, кто работает по «теневым» схемам, до сих пор процветают в лесной отрасли России Юрий Смитюк/ТАСС
Происходящее в отечественной лесной отрасли «ни в какие ворота не лезет», лес рубят варварскими методами и сбывают за рубеж по левым схемам. Такой диагноз поставил Путин – и велел с 22-го года вообще запретить экспорт необработанной древесины из России. Что касается контрабанды, то ее поток остановят уже через считанные месяцы, поскольку весь «деревянный» бизнес перейдет под цифровой надзор федерального центра. Подробности...
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Зеленский готовится к роли украинского националиста

Фокин с ходу настроил против себя киевский политбомонд, назвав ополченцев Донбасса повстанцами Hennadii Minchenko/Global Look Press,
В гостях у Гордона/YouTube
Заместитель Кравчука на переговорах по Донбассу, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин со скандалом отправлен в отставку. Причина – лояльность Фокина к России и к самому Донбассу, где он проработал десятки лет. Впрочем, вся эта история не про Фокина – он из своих взглядов секрета не делал, а про в очередной раз опозорившегося Зеленского. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

Сергей Мардан, публицист
Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем. Подробности...
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К 40 годам понял секрет старости

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Достижения – это прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой. Подробности...
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Постсоветским государствам пора определиться с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Внешнеполитическая диверсификация считалась чуть ли не 11-й заповедью для малых государств – особенно буферных. Однако тенденции развития международных отношений вымарывают эту заповедь из скрижалей реальной политики. Подробности...
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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    С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

    Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило    1 октября 2020, 21:01
    Фото: Борис Ефимов
    Текст: Ирина Яровая,
    Наталья Макарова

    Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом?

    В четверг лидеры России, Франции и США обнародовали совместное заявление, в котором самым решительным образом потребовали немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

    «Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – говорится в заявлении. Напомним, что все эти три государства как раз и состоят в Минской группе, которая с середины 90-х годов пытается помирить Армению и Азербайджан – пока тщетно. Кроме того, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп вместе выразили соболезнования семьям тех, кто погиб или ранен в Карабахском конфликте.

    Стоит отметить, что это было первое совместное заявление лидеров трех держав за последние семь лет. Последний раз лидеры России, США и Франции ставили вместе свои подписи под общим коммюнике в далеком 2013 году – по итогам саммита «большой восьмерки». В том совместном заявлении, к слову, речь шла о войне в Сирии.

    А всего за полчаса до публикации заявления Путина, Трампа и Макрона и, вероятно, уже зная его содержание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытался огрызнуться в сторону сразу всех трех своих коллег. «Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха», – заявил Эрдоган с трибуны парламента республики.

    По словам Эрдогана, которого цитирует ТАСС, Анкара «продолжит поддерживать Азербайджан на основе принципа «два государства, одна нация». Кроме того, турецкий лидер выступил с призывом к Еревану «отказаться от потока лжи и дезинформации в отношении Турции».

    «Эрдоган, конечно, силен. Взял и гневно отверг призыв трех сопредседателей Минской группы к прекращению войны.

    Ну хотя бы честно, без лицемерия – мы не за мир!» – не без сарказма написал по этому поводу телеграм-канал журнала «Россия в глобальной политике».

    Можно сказать, турецкий лидер риторически пошел наперекор всей политической традиции современности – ни один политик не высказывается публично в пользу военных действий, даже если желает их. Эрдоган же напрямую поддержал войну в Карабахе.

    В интервью газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заметил, что Эрдоган ведет себя как человек рисковый. «Эту войну, судя по всему, азербайджанская сторона отчасти инициировала при одобрении и даже активном поощрении Турции. Цель Эрдогана в том, чтобы стать одним из основных патронов региона как раз в обход Минской группы, чтобы, сломав существовавшие форматы, ворваться в этот регион в качестве ведущего игрока», – предположил политолог.

    В случае Карабаха интересы Москвы, Парижа и Вашингтона совпали, отметил эксперт. «Все сошлись на необходимости четко обозначить позицию, попробовать повлиять на противоборствующие стороны и на тех внешних игроков, которые сейчас активны, а именно на Турцию», – убежден эксперт.

    Спустя несколько часов МИД России, не называя Эрдогана по имени, выпустил комментарий, в котором расценил как «безответственные» воинственные действия «третьих сторон», которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию насилия в Закавказье.

    Эрдоган ведет себя все более дерзко и в отношении других соседей по всему периметру турецких границ, напоминает глава центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. «Это его стиль. Остановить его никто не может. Но в данном случае президент Турции уверен, что правда на его стороне – с учетом всех резолюций ООН о том, что Карабах является частью Азербайджана. Поскольку официально это признают все, у Эрдогана в данном случае нет необходимости стесняться. Отсюда его уверенный тон», – пояснил Семенов газете ВЗГЛЯД.

    Эрдоган, в свою очередь, воспользовался тем, что Минская группа в последние годы, по сути, бездействовала. Озвучивались «мадридские тезисы», которые предусматривают, что Армения должна для начала вернуть Азербайджану без условий пять районов, окружающих Карабах, но так ничего и не было сделано, напомнил Семенов.

    Политолог предрекает, что боевые операции в регионе будут вестись до тех пор, пока силы не будут исчерпаны и потери не превысят какой-то лимит. «Не верю, что Баку удастся захватить все территории Карабаха. Возможно, удастся взять некоторые территории, но потом снова будет заключено перемирие», – полагает эксперт.

    Эрдоган исходит из того, что все подписанты – Путин, Трамп и Макрон – пока нуждаются в Турции как в партнере, со всеми у него есть общие интересы, считает гендиректор РСМД Андрей Кортунов. «В отношении России есть Сирия, астанинский процесс, нежелание разжигать конфликт в Ливии. Есть экономические и иные интересы. В отношении США тоже понятно. Турция остается одним из наиболее значимых членов НАТО, и ссориться с Эрдоганом накануне выборов – значит давать демократам повод обвинить Трампа в развале НАТО. А Макрон – это Европа, которая тоже зависит от Турции. Анкара в любой момент может спровоцировать новый миграционный кризис в Евросоюзе», – пояснил Кортунов газете ВЗГЛЯД.

    На ваш взгляд

     
    Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции в ответ на агрессивное поведение Эрдогана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?


    Обсуждение:  7 комментариев

    Тем не менее политолог убежден, что слова Эрдогана отчасти блеф, «потому что президент Турции даже больше зависит от этих трех лидеров, чем они от него». «Это стилистика турецкой внешней политики, которая проявляется не только в контексте Нагорного Карабаха, но и в попытке, к примеру, поделить Восточное Средиземноморье между Анкарой и Триполи», – подчеркнул Кортунов.

    Стоит отметить, что уже к вечеру позиция Анкары начала меняться. Вопреки требованиям Эрдогана, его собственный министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказался как раз таки за «немедленное прекращение боевых действий». Об этом говорится в их общем с российским коллегой Сергеем Лавровым заявлении. Кроме того, оба министра подчеркнули «недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов».

    Любопытно, какие слова нашел Лавров, чтобы так быстро перевербовать турецкого коллегу?

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