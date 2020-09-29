Турция провоцирует большую войну на Кавказе

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29 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Чем закончится сильнейший обвал рубля

Если рубль продолжит падение еще долгий период, то бюджет России от этого проигрывает Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Все проблемы мира единым фронтом атаковали рубль. Доллар уже дороже 79, а евро – дороже 93 рублей. В моменте рубль, бывало, дешевел даже больше. Но этот обвал отличается устойчивым падением. Сможет ли кто-то выиграть от всей этой истории? И к чему готовиться простым обывателям? Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Славянскому народу отказали в праве на существование

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В преддверии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, власти Болгарии решили разъяснить Европе, что македонского народа и языка не существует. По мнению Софии, все это морок и тоталитарное коммунистическое наследие. Действительно ли это так, и какое отношение к этому имеет болгарский «майдан», жертвой которого рискует стать старый враг России? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
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Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

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В оцифрованной музыке нет души

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Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
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    Турция провоцирует большую войну на Кавказе

    В Кремле призвали Турцию не подливать масла в огонь Карабахского конфликта    29 сентября 2020, 19:10
    Фото: mil.ru
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Самохин

    Конфликт в зоне Нагорного Карабаха грозит перерасти в более масштабную войну. В Турции уже вызвались помочь Азербайджану на поле боя, а сам Баку грозит уничтожить армянские С-300, которые якобы перебрасываются из Еревана ближе к Карабаху. Кроме того, появились сообщения о сбитом Турцией Су-25 ВВС Армении, и Ереван уже не исключает обращения в ОДКБ. Какова вероятность, что конфликт перестанет быть локальным?

    Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары решить вопрос Нагорного Карабаха «коренным образом» и помогать Азербайджану не только за столом переговоров, но и на поле боя. Ранее в Ереване говорили о воюющих со стороны Азербайджана турецких наемниках, но в Баку эту информацию всячески опровергали. «Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность», – заявил Чавушоглу.

    Министр назвал ошибочным ставить Азербайджан и Армению в этом конфликте на одну плоскость. «Мы всему миру говорим: Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо», – пояснил Чавушоглу.

    В свою очередь замглавы турецкой правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш посетил азербайджанскую дипмиссию в Анкаре. После этого он обвинил Армению в провокациях. «Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе», – заверил политик.

    На эти заявления немедленно отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова о военной поддержке Армении или Азербайджана подливающими масло в огонь конфликта между странами. Москва, подчеркнул он, самым внимательным образом следит за происходящим в Нагорном Карабахе для определения дальнейших шагов.

    Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не услышал в заявлении Турции чего-то неожиданного. «Не в первый раз Анкара подчеркивает, что она крупная региональная держава, имеющая сильные позиции. Анкара сразу дала Баку понять, что Азербайджан может рассчитывать на турецкое расположение», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД.

    Политик назвал противостояние в Карабахе «войной нервов со стороны некоторых игроков» и призвал не реагировать на провокационные высказывания. Более того, он рассказал о подготовленных в прошлом году в США документах о том, как использовать ситуацию на Кавказе «для разбалансировки России». «И чем скорее этот конфликт будет переведен в политико-правовую плоскость, тем лучше. Такова позиция, которую не раз артикулировало российское руководство», – подчеркнул Климов.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, резкое обострение в зоне Нагорного Карабаха произошло в минувшее воскресенье рано утром. В конфликте участвует живая сила, бронетехника, авиация, в том числе беспилотная. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Вечером во вторник армянское минобороны заявило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25. В Турции эту информацию опровергли.

    При этом точных данных о жертвах конфликта нет, каждая из сторон приводит свои цифры, и они отличаются от друг от друга. Но речь может идти о десятках и даже сотнях убитых с обеих сторон. Независимых источников информации с полей сражений нет. Однако наблюдатели единогласно сходятся во мнении, что это одно из самых существенных обострений ситуации с конца войны в Карабахе в начале 90-х годов.

    Несмотря на призывы России и международного сообщества остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров, из Еревана и Баку звучит только воинственная риторика. Ранее во вторник начальник пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы пригрозил уничтожить выдвинувшиеся в сторону Карабаха армянские зенитно-ракетные комплексы С-300. По данным азербайджанских разведчиков, эти комплексы прикрывали небо над Ереваном, но затем были «сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении оккупированных территорий».

    Официальной информации из Еревана о перебазировали С-300 не поступало. Впрочем, министерство обороны республики пригрозило применить вооружение с широким радиусом поражения. Как заявила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян, это будет вынужденная мера в ответ на использование азербайджанскими войсками тяжелых огнеметных систем, крупнокалиберной артиллерии и установок «Смерч». «Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень», – пояснила Степанян.

    В экспертной среде уверены, что если конфликт вокруг Карабаха продолжит усугубляться, то это может напрямую затронуть Россию. Как пояснил военный эксперт Константин Сивков, Армения – это наш форпост на южном стратегическом направлении, и «если мы ее потеряем, то получим проблемы уже на Северном Кавказе». По словам эксперта, Турция готова как минимум поставлять азербайджанцам вооружение, военную технику, специалистов и определенный контингент войск спецназначения. А как максимум – ударить по Армении.

    При этом эксперт указал на более чем достаточные возможности России для оперативного реагирования на возможную военную провокацию Турции в регионе. Ракетно-ядерный потенциал «остужает голову не только Турции, но и США». «Чтобы остудить турецкий пыл, должно последовать жесткое заявление российского руководства с демонстрацией силы, например проведением совместных российско-армянских учений в районе военной базы Гюмри. А при обнаружении турецких самолетов или беспилотников на вооружении Азербайджана мы должны будем демонстративно поставить в Армению и Нагорный Карабах современные системы вооружения, способные их нейтрализовать», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

    Ранее военные политологи указывали на то, что боевые действия в Нагорном Карабахе начались сразу после завершения российских учений «Кавказ-2020». «Эти учения, прежде всего, имели контртеррористическую направленность с учетом сирийского опыта, – уточнил в комментарии газете ВЗГЛЯД член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. – Но в ходе учений также отрабатывались сценарии на случай боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риски для территории Северного Кавказа».

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    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?




    Обсуждение:  79 комментариев
    Нельзя с уверенностью сказать, учитывали ли в Анкаре факт проведения Россией этих маневров, но, как отмечает эксперт, Турция сейчас ограничивается лишь громкими заявлениями о помощи Азербайджану. «Анкара уже помогает Баку – в азербайджанской армии есть турецкие военные инструкторы, были сообщения о присутствии турецкого спецназа. Но если бы турки в самом деле хотели помочь Азербайджану на поле боя, то они уже начали бы широкомасштабные действия, атаковали бы Армению внезапно и безо всякой громкой риторики, – полагает Перенджиев. – Похоже, что турки зондируют почву и ждут реакции Армении, России, Ирана, а также США и их союзников по НАТО».

    Впрочем, присутствие в Армении российской военной базы в Гюмри подразумевает минимизацию вероятности нападения турок на Армению. Даже если Анкара перебросит войска для помощи Азербайджану, то боевые действия будут вестись де-юре на азербайджанской территории. Ведь НКР была и остается государством, не признанным даже самой Арменией.

    «Если же боевые действия переместятся на территорию собственно Армении, то только тогда Россия и ее партнеры по ОДКБ будут должны защитить Армению, – отметил Перенджиев. – Но пока боевые действия ведутся на территории пяти районов так называемого пояса безопасности».

    Речь идет о территориях вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, занятых армянской стороной по итогам «горячей фазы» конфликта (1992–1994). По мнению Перенджиева, об угрозе собственно Армении можно будет вести речь, если азербайджанские войска займут два района из пояса безопасности – Лачинский и Кельбаджарский, расположенные между Арменией и Нагорным Карабахом.

    В то же время глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов сомневается, что заявление Чавушоглу подразумевает возможность угрозы военного нападения Турции на Армению. Лукьянов назвал подобный сценарий с участием члена НАТО «сумасбродной идеей». «Уверен, что никакое турецкое руководство не пойдет на нападение на Армению. Речь идет скорее о взвинчивании ситуации. Нынешний конфликт по накалу пафоса отличается даже от того, что мы видели раньше. Планка задирается высоко, и Турция напрямую участвует в этом процессе», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, на этот раз Турция решила не стоять в стороне, а «откровенно и гласно поддержать Азербайджан. «Почему это происходит, что за цели ставит Турция – это отдельный разговор. Но это явно сознательная политика с ее стороны», – убежден Лукьянов. Собеседник также отметил, что Россия обязана защищать Армению как своего партнера по ОДКБ, но пока об этом речи не идет.

    «Если гипотетически предположить нападение Турции на Армению, то у России нет ни малейшего выбора, кроме как вступиться. Это соответствует уставу ОДКБ, который подразумевает коллективную оборону в случае внешней агрессии. Но Турция не настолько безумна, чтобы провоцировать прямую войну с Россией. Вопрос стоит сейчас не об Армении, а Карабахе, который считается частью Азербайджана», – подчеркнул политолог.

    С точки зрения международно-признанного статуса Карабаха, говорит Лукьянов, боевые действия на его территории никоим образом не попадают под действие ОДКБ. «Сама Армения, занимая нелогичную позицию, до сих пор не признает независимость Карабаха. Соответственно, до тех пор, пока речь идет о Карабахе, говорить о союзнических обязательствах России в рамках ОДКБ нельзя. Как только речь заходит о нападении на собственно Республику Армения, это автоматически влечет за собой введение в действие союзнических обязательств», – заключил Лукьянов.

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