Армения пригрозила применить в Карабахе вооружение с широким радиусом поражения

Министерство обороны Армении может применить в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения, заявила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Степанян написала в Facebook, что армянские ВС могут быть вынуждены «использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях».

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Это обусловлено тем, что азербайджанские войска, по ее словам, используют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию, установки «Смерч».

«Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень», – добавила пресс-секретарь.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

После Азербайджан объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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