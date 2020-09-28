Вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе ослабит Турцию

Взгляд
28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
Разделы

Путешествия по России стали еще выгодней

Стали известны улучшенные условия программы по возврату кешбэка за отдых в России Егор Алеев/ТАСС
Беспрецедентная акция от государства по возврату кешбэка при покупке тура по России привлекла на порядок меньше туристов и денег, чем ожидали в Ростуризме. В Японии схожей госпрограммой воспользовались целых два миллиона японцев, а в России – всего 50 тыс. человек. Однако Ростуризм решил исправить ситуацию и существенно улучшил условия акции. И теперь есть надежда повторить успех японцев.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сейчас, как и в разгар пандемии, заразиться COVID-19 очень легко. В этом автор убедился на собственном опыте. Мы с женой заболели именно в тот период, когда жизнь в Москве уже в значительной степени вернулась в обычное русло – в августе. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
Обсуждение: 114 комментариев

Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Андрей Перла, Политолог
Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война, и ее последствия трудно вообразить. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
  • Поддержать Азербайджан

  • Поддержать Армению

  • Оставаться посредником

  • Вообще не вмешиваться
Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?
  • Уже начал закупаться

  • Планирую закупки в ближайшие дни

  • Не планирую делать особых запасов

  • У меня остались запасы с весны
Вам нравится новый логотип Сбербанка?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Карабахе заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана
    Путин призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом Экстренное заседание Совбеза ООН созвано по ситуации в Карабахе Франция назвала условие визита Макрона в Россию Германия получила третий запрос от России по ситуации с Навальным
    Путин дал поручение о реконструкции дорог к черноморскому побережью Россия направит 0,5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства Молдавии Украинский генерал рассказал об упущенном шансе сохранить Крым ЦБ отложил ввод новых правил начисления пенсий на карты
    Собянин предложил продлить принятые из-за коронавируса льготы Белоруссия начинает вакцинацию добровольцев российским «Спутником V» Член СПЧ объяснил необходимость полной отмены смертной казни в России Россиянам предсказали аномальную погоду в октябре

    вооруженный конфликт


    Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

    военное вмешательство


    Либералы призвали Кремль защитить Армению

    последние слова


    Стало известно о переписке погибшего штурмана Ан-26 с дочкой перед крушением

    Видео

    остроты Батьки


    Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

    конфликт в закавказье


    В Нагорном Карабахе начинается новая война

    Покупательная способность


    Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

    учения «Кавказ-2020»


    Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

    COVID-19


    Никита Коваленко: Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

    нет оправдания


    Сергей Мардан: России необходимо вернуть смертную казнь

    русский север


    Андрей Манчук: В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?

    Вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе ослабит Турцию

    Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана    28 сентября 2020, 22:00
    Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Latin America News Agency/Reuters
    Текст: Андрей Самохин,
    Ирина Яровая

    Похоже, Реджеп Тайип Эрдоган решил втянуть Турцию в еще один конфликт – на этот раз на Южном Кавказе. Его заявления о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией резко контрастируют с позициями России, Запада, а также не находят поддержки на Ближнем Востоке. Почему в таком случае Эрдоган решил пойти наперекор мнению ведущих держав мира и как это может отразиться на самой Турции?

    В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, назвал Армению страной-оккупантом и призвал покончить со «вторжением» Еревана на азербайджанские земли. Также он обвинил Минскую группу ОБСЕ (сопредседателями в которой являются Россия, Франция и США) в неспособности решить карабахскую проблему.

    «За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили», – заявил Эрдоган, имея в виду поддержку со стороны США сил самообороны сирийских курдов.

    При этом страны – сопредседатели Минской группы, несмотря на агрессивные высказывания Эрдогана, сохраняют дипломатическое спокойствие. В частности, Кремль призывает Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел. Также Москва находится в полном контакте с Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе.

    Схожую позицию выразил французский лидер Эммануэль Макрон. Он счел необходимым принять все меры для прекращения боевых действий и призвал активизировать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона «хорошие отношения [со странами] в том регионе». «Посмотрим, сможем ли мы это (обострение) остановить», – сказал он.

    Напомним, в воскресенье утром началось военное столкновение в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск на территорию непризнанной республики, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

    Армения, в свою очередь, сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в зоне конфликта, а также объявила мобилизацию и военное положение. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

    Азербайджан заявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.

    Ранее газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что Турция меняет соотношение сил в конфликте Армении и Азербайджана в пользу Баку. Кроме того, в соцсетях сообщалось, что турецкие военные якобы готовятся принять участие в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. И хотя официальных подтверждений этому нет, заявления Эрдогана и других турецких чиновников дают основания говорить о высокой вовлеченности Анкары в конфликт.

    «Эрдоган уже неоднократно демонстрировал, что он готов игнорировать мнения других глобальных лидеров и поступать так, как он считает нужным и правильным для себя», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, причина столько резкого заявления со стороны Эрдогана кроется в «проявлениях пантюркизма» и стремлении турецкого лидера расширить зону влияния Анкары на землях, которые в разные времена находились под контролем Османской империи.

    «С другой стороны, вопрос Карабаха является одним из немногих, где у России, Франции и США нет принципиальных расхождений. Все стороны заинтересованы в прекращении военного конфликта, продолжении диалога и его продуктивности», – указывает политолог.

    Собеседники газеты ВЗГЛЯД отмечают, что желание Эрдогана пойти наперекор мнению крупных держав стало традицией, которая проявляется в конфликтах в СирииЛивии, восточной части Средиземного моря, а также в горячих спорах с Францией и США.

    «Многие называют Эрдогана «султаном Ближнего Востока» и это соответствует его политическому стилю.

    Он считает, что Турция должна войти в группу из десяти ведущих держав мира, даже если с ними придется спорить. Например, грубое вмешательство в ливийский конфликт принесло ему определенный успех, и он решил тиражировать этот опыт на других направлениях», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.  

    «Правда, в последнее время внешняя политика Турции больше похожа на распыление сил, которое не подкреплено серьезными ресурсами. Экономика страны находится в плачевном состоянии. Думаю, если бы Эрдоган вел себя скромнее и осторожнее, он бы смог эффективнее распоряжаться ограниченным бюджетом, исключая риски для своей политической системы», – добавил Ткаченко.

    На ваш взгляд

     
    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?




    Обсуждение:  32 комментария
    Впрочем, нельзя сказать, что Эрдоган лично виноват в обострении конфликта на Кавказе, считает востоковед Кирилл Семенов. «На обострение пошел Алиев, как президент независимой страны. Но в том, что Турция поддержала Азербайджан, нет ничего удивительного. Это близкие друг другу страны и народы», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    «Кроме того, если позиции России и Запада по Карабаху в целом совпадают, то позиции стран Ближнего Востока отличаются между собой», – говорит политолог. Он напомнил, что в понедельник Саудовская Аравия наложила эмбарго на турецкие товары. Такое решение вряд ли напрямую связно с конфликтом на Кавказе, «однако Эр-Рияд, соперничая с Анкарой, опасается возрождения имперских амбиций Турции». «С другой стороны, у Саудовской Аравии неплохие отношения с Баку на фоне дистанцирования Азербайджана от Ирана. Поэтому со стороны Эр-Рияда не стоит ждать проармянской позиции. Это было бы слишком недальновидным», – считает востоковед.

    «Также не стоит ждать однозначной поддержки Еревана со стороны Ирана. Тегеран в последние годы проводит равноудаленную политику и ему невыгодно, если в карабахский конфликт вмешаются другие игроки. Нейтральную позицию, скорее всего, займет и Израиль, несмотря на активное сотрудничество с Баку в военной сфере», – указывает эксперт.

    «А вот ОАЭ вполне могут выступить против Эрдогана из-за своего давнего конфликта с Турцией. Кроме того, все вышеперечисленные страны могут занять хитрую позицию: с одной стороны, резко критиковать Эрдогана за вмешательство в карабахский конфликт, а с другой стороны – никак не комментировать действия Баку, сохраняя с ним хорошие отношения», – заключил Семенов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •