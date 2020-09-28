Трамп отреагировал на обострение конфликта в Карабахе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

По словам американского лидера, Вашингтон пристально следит за развитием событий.

«У нас хорошие отношения [со странами] в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это (обострение) остановить», – передает РИА «Новости» слова Трампа.

Обеспокоенность из-за ситуации в Карабахе выразил и соперник Трампа на ноябрьских выборах в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Политик выразил мнение, что события могут развиться до масштабного регионального конфликта, поэтому Байден призвал добиваться деэскалации.

Ранее Госдепартамент США призвал к немедленному прекращению боев в Карабахе.

В понедельник утром Минобороны Азербайджана подвело итоги воскресных боев в Карабахе. В Минобороны Армении заявили о продолжении боев в Карабахе.

В воскресенье участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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