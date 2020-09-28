Минобороны Армении заявило о продолжении боев в Карабахе

Военные действия в Нагорном Карабахе в ночь на понедельник продолжились, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Ночью боевые действия продолжались, наши ВС добились значительных успехов. Однако пока нет затишья, бои продолжаются, кое-где идут артиллерийские бои. Потери наших солдат, о которых объявила азербайджанская сторона, не соответствуют действительности», – приводит слова Ованнисяна ТАСС.

Вместе с тем Армянский единый информационный центр при правительстве Армении сообщил в понедельник, что с 27 сентября в ходе боев в Нагорном Карабахе погиб 31 военный непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее Минобороны Азербайджана подвело итоги воскресных боев в Карабахе.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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