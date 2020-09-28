Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Россия не может «запастись попкорном», как бы этого не хотелось. Требовать этого – означает требовать ослабления России, утраты ее влияния на дела, причем далеко не только на Кавказе, отказа от статуса великой державы. Даже региональной державы.

Требовать этого – означает отказаться от всякого влияния на всем пространстве бывшего СССР. Включая Казахстан и Белоруссию. Если можно «кинуть» одного союзника, с какой стати тебе будут верить остальные?

Россия не может занимать протурецкую позицию. Кое-кому хотелось бы, но это невозможно. Азербайджан – не союзник России. Деловой партнер, но сателлит Турции. Это нельзя изменить.

Армения – союзник. Да, с не очень адекватным лидером, ставшим таковым в результате цветной революции. Но какая есть.

Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война.

Последствия такой войны трудно вообразить: это две сильнейшие армии Европы, отвыкшей от больших войн. Да еще НАТО. Тут апокалипсисом пахнет.

Но даже если исключить ужасные фантазии, помимо всего прочего, прямо сейчас в Турции тысячи, если не десятки тысяч наших граждан.

Ergo, войну надо прекратить, причем прекратить, оставаясь неравнодушным союзником Армении, то есть не допустив ее поражения, при этом не допустить прямого участия Турции в войне, при этом не бросить в огонь собственные войска. Фантастической сложности задача.

Источник: Блог Андрея Перлы