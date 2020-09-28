Кремль обратился к Баку и Еревану

Москва призывает Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии, по сути, военного столкновения», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также в Кремле призвали прекратить боевые действия в Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло.

«Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и (должен начаться) процесс урегулирования конфликта как такового», – сказал Песков.

Также он отметил, что ситуация на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха является «поводом для серьезнейшего беспокойства Москвы и многих других стран».

«С первых часов после обострения этой ситуации министр иностранных дел (Сергей) Лавров был в контакте с обоими коллегами из Еревана и Баку. Кроме того, по инициативе армянской стороны (президент России Владимир) Путин вчера переговорил с премьер-министром Армении», – добавил он.

По его словам, разговор Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым состоится при необходимости.

«Но я еще раз хочу повторить, что с самых первых часов после возобновления военных действий министр иностранных дел России Сергей Лавров, собственно, вступил в постоянные контакты со своими коллегами и в Баку, и в Ереване», – сказал Песков.

Кроме того, Москва находится в полном контакте с Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе, добавил он.

Песков подчеркнул, что в Кремле обострение ситуации в Карабахе не связывают с попыткой извне повлиять на Россию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, политики обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.

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