Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Армению страной-оккупантом и призвал покончить со «вторжением» Еревана на азербайджанские земли.

«Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

Также он обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему.

«За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили», – заявил Эрдоган, имея в виду поддержку со стороны США сил самообороны сирийских курдов.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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