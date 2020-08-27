Эрдоган толкает Турцию в пропасть

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27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 18:05  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но, очевидно, не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...

Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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Обсуждение: 4 комментария

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
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Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
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  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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    Евгений Погребняк

    Эрдоган толкает Турцию в пропасть

    Евгений Погребняк
    журналист
    		27 августа 2020, 17:30

    Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. В этом году турецкие войска открыто вмешались в ливийский конфликт, в августе турецкий флот пошёл на противостояние с Грецией.

    Возможно, турецкое руководство рассчитывает, что повторение агрессивной политики приведёт к появлению Османской империи 2.0. Но, учитывая логику современного мира, эта авантюра ведёт к изоляции и полному краху.

    Морские разборки

    В восточном Средиземноморье вновь неспокойно. Турецкие суда принялись проводить геологоразведочные работы в морской акватории, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной. Турецким геологам приходится работать под охраной военных кораблей, которые греки пытаются выдавить. У острова Родос греческие моряки потопили небольшое турецкое гражданское судно, трое человек были ранены.

    Ситуация обострилась настолько, что страны (между прочим, члены НАТО), всерьёз рассматривают возможность полноценной войны друг с другом. Пока стороны избегают открывать огонь, но уже не опасаются теснить вражеские корабли при помощи тарана. Наибольшее напряжение наблюдается возле греческого острова Кастеларизон, где собрались флоты двух стран. Масла в огонь подливают воинственные заявления высокопоставленных лиц. «Мы не будем это терпеть. Греция будет защищать свои суверенные права. Мы призываем Турцию немедленно покинуть наш континентальный шельф», – заявил глава греческого МИДа.

    В свою очередь официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой заявил, что «никто не должен пытаться исключить Турцию из Средиземноморья, которое веками находилось под её властью». В море турецкие моряки тоже не добавляют конструктива, на сообщение греческих моряков о том, что они не в праве находиться на морском шельфе, который принадлежит Кипру, турки в ответ включили Османский марш.

    Такая политика по отношению к соседям настроила против Турции почти все бывшие части громадной Османской империи, которые видят в действиях Реджепа Эрдогана султанские замашки. Соответственно, дружить против Турции собираются очень многие. Даже Израиль, который старается не вмешиваться в конфликты, которые прямо его не касаются, неожиданно выразил Афинам свою полную поддержку. Морской конфликт с Грецией и другими странами был неизбежен после заключения договора между Турцией и Ливией, точнее, с частично признанным Правительством национального согласия Ливии (ПНС), которое контролирует столицу, о проведении морской границы.

    Фото: TURKISH DEFENCE MINISTRY/Reuters

    В ответ Греция и Египет заключили между собой своё соглашение о морских границах. В самой Ливии из-за турок продолжает идти гражданская война. Контролирующий большую часть страны маршал Халифа Хафтар в начале 2020 года едва не взял Триполи, добив тем самым мятежников-исламистов. Однако Эрдоган решил, что ему мало конфликта в Сирии и отправил на выручку ПНС войска. Турки вместе с сирийскими наёмниками спасли своих марионеток и повели наступление вглубь страны. Перспектива перехода всей Ливии под контроль Турции совершенно не устраивает Египет, который тут же вспомнил историю периода турецкой оккупации. Египетский парламент дал разрешение военным отправить армию в Ливию, если Хафтар окажется в критическом положении. В результате турецкое наступление прекратилось у города Сирт.

    Параллельно Турция вынуждена держать большой контингент войск на севере Сирии, отбиваясь от курдов, исламистов и правительственных войск Башара Асада. Казалось бы, разве можно одновременно влезать в такое количество конфликтов, если ты не США? Если бы Армения с Азербайджаном всё же устроили большую войну после последнего инцидента на границе, то Турция вынуждена была бы отправить войска и на поддержку Азербайджана. Читая такие сводки новостей, у любого историка возникнут аналогии с историческими событиями, которые происходили в тех же местах 500 лет назад. Турецкое руководство явно намеревается идти по стопам предков, стремясь повторить их успех. Однако, если сравнивать их с историческими событиями, то получается, скорее, смешно, учитывая заявленных размах и фактические результаты.

    Бледная тень Османской империи

    Чего не понимает или намерено игнорирует Реджеп Эрдоган, так это то, что османское государство было крепким ещё в своём зародыше на территории полуострова Малая Азия и образцовым для своих соседей. Ещё до захвата Константинополя у турок была сильнейшая армия. Во многом заимствовав управленческий аппарат Византийской империи, османы построили сильную державу, значительно модернизировав отсталые феодальные порядки. Греческие сановники нередко становились визирями, европейские оружейники помогли создать на тот момент лучшую в мире артиллерию.

    Государство расширялось, но основа для военной машины оставалась прежней. Янычар набирали из мальчиков-христиан, конницу из кочевых тюркских племён. Разве что на флот брали всех подряд, нужно было лишь принять ислам. Новые территории приносили золото, зерно и другие добычу, а охраняла их во многом старая армия.

    Богатыри – не вы

    В современное время турецкая армия почему-то не может похвастаться прежними успехами. Контраст настолько велик, что заявления об «исторических правах» вызывают только смех. Вся Османская империя (удивительный факт!) на 100% состояла из оккупированных земель, которые невозможно было удержать без сильнейшей армии.

    Между тем, в 2016 году Реджеп Эрдоган решил тряхнуть стариной и вторгнуться в Сирию, чтобы успеть оторвать кусок от территории, контролируемой террористическим «Исламским государством*», которое к тому времени громили курды и правительственные войска. Рассчитывая на лёгкую победу, турецкие танки и спецназ при поддержке сирийских боевиков-исламистов (жалкое подобие янычар), пошли в атаку почти тем же маршрутом, каким пятьсот лет до этого шли их предки. Перед вторжением войскам даже показали костюмированное представление – солдат переодели в исторические костюмы и доспехи прошлой эпохи. Потрясая ятаганами, они явно считали себя не хуже той самой победоносной османской армии. И тем самым посылали недвусмысленный сигнал своим противникам, мол, бегите, пока не поздно.

    Реальность окатила как из холодного душа. Изрядно потрёпанные отряды ИГИЛ* совершенно не собирались бежать, более того, в контратаках они захватили несколько танков «Леопард», гордость турецкой армии, их демонстративно сожгли вместе с экипажами. Лишь благодаря громадному численному и огневому превосходству турки смогли выдавить боевиков с равнины, упершись затем в населённые пункты, которые не смогли взять штурмом – их сдавали туркам только под угрозой окружения. На осаду небольшого городка Аль-Баба турки потратили почти полгода и захватить его сумели только после того, как с юга игиловцев стала окружать сирийская армия и террористы сами сдали город и отступили.  На таком фоне курды и сирийские войска при помощи прямого штурма освобождали один населённым пункт за другим, что явно свидетельствовало о разной степени боеготовности.

    Параллельно шла и до сих пор идёт военная операция в северном Ираке, куда турки вторглись бороться с курдскими отрядами РПК.

    Заняв небольшую пустующую местность, они не решились продвигаться в густонаселённые районы, ограничившись вылазками и бомбардировками. Спустя три года Эрдоган решил попытать счастье на море и в Африке, послав туда войска. Однако, против них сразу же выстроилась коалиция, которая изначально сделала невозможным блицкриг. Египту хватило одних заявлений, чтобы остановить турецкое наступление в Ливии. Другие арабские страны тоже занимают всё более антитурецкую позицию. Даже страны Персидского залива, ОАЭ и Саудовская Аравия всё более настороженно смотрят на действия турецкой армии. Сильный Иран, как в прежние времена, тоже пытается проводить агрессивную политику на Ближнем Востоке, стремясь получить прямой выход к Средиземному морю. Иранские войска находятся в Ираке, Сирии и, если считать Хезбаллу, в Ливане. И выдавить их оттуда явно не удастся. Пока они там, ни о какой экспансии в южном и восточном направлении для Турции не может быть и речи.

    В свою очередь, Греция тоже не боится военного конфликта с Турцией, так как будет не одна. Египет уже заявил о своей поддержке и намерении послать флот на помощь грекам. Израиль в этом конфликте тоже на стороне Греции и Египта. Этой троицы более чем достаточно, чтобы успешно противостоять турецкой армии. А ведь на севере есть и другие государства, которые вдруг могут вспомнить о своих исторических правах на нынешнюю турецкую территорию.

    Против всех

    Взяв на себя роль США в регионе, а заодно и вспомнив об историческом наследии, турецкое руководство не рассчитало силы. Экспансия забуксовала, все соседи (кроме Азербайджана) ненавидят турок и ждут удобного случая вернуть свои исторические территории. И то на фоне того, что турецкая экономика чувствует себя не очень хорошо, а турецкая лира продолжает падать по отношению к другим валютам.

    Даже арабы с евреями временно перестали враждовать на фоне общей нелюбви к Турции. Объединённые Арабские Эмираты признали Израиль, взамен израильтяне обещали остановить строительство новых еврейских поселений и не аннексировать оставшиеся палестинские территории. Турция отрицательно отнеслась к этом событию, раскритиковав решение ОАЭ. Тем самым, Анкара ещё больше изолирует себя на международной арене. Страна уже надорвалась, и ещё большая изоляция может окончательно сгубить турецкое государство. Ведь в случае смуты и гражданской войны, что сейчас в мире случается повсеместно, все соседи могут заявить территориальные претензии, одна Армения может претендовать на 1/3 современной Турции. Поэтому у турецкого государства просто нет права на ошибку и времени на решение внутренних проблем.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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