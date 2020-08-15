Против Эрдогана собирается большая военная коалиция

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15 августа, суббота  |  Последнее обновление — 17:21  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
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Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...
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Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Против Эрдогана собирается большая военная коалиция

    Эрдоган и Макрон крайне недовольны друг другом    15 августа 2020, 17:20
    Фото: Presidency Press Service/Zuma/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В конфликт Греции и Турции вокруг островов в Эгейском море решила вмешаться еще одна страна - Франция. Причем настолько серьезно, что французский лидер Макрон отправил на помощь грекам реальную военную помощь. Более того, в Европе созревает целая антитурецкая коалиция. Как же произошло, что Эрдоган настроил против себя целую группу влиятельных государств?

    «Токсичный геополитический игрок». Именно так французская Figaro назвала союзника своей страны по НАТО – Турции. При Эрдогане Турция стала евразийским возмутителем спокойствия – его действия по превращению страны в Новую Османскую Империю очень беспокоят Европу.

    Эволюция агрессии

    Напомним, что Турция была принята в западные блоки несколько десятилетий назад - и во многом для того, чтобы сдерживать Советский Союз. СССР больше нет, Россия не представляет для Европы угрозы (если, конечно, ЕС не лезет на постсоветское пространство). В результате из помощника Турция превратилась в обузу и проблему. Более того, она откровенно потеряла берега в Восточном Средиземноморье - как в прямом, так и в переносном смыслах.

    Дело в том, что за последние годы турецкая агрессия эволюционировала. От чисто ближневосточных дел она перешла на ближневосточные с прицелом на ЕС. Стремление Анкары поставить под контроль Ливию связано в том числе и с желанием контролировать поток ливийских углеводородов и африканских мигрантов в Евросоюз. Сейчас же речь идет о прямых угрозах члену Евросоюза - Греции. Анкара не только нарушает суверенитет этой страны через попытки вести георазведочные работы в ее эксклюзивной экономической зоне, но и защищает эти попытки силой оружия. Турецкое исследовательское судно «Арудж-Раис» проводило работы в сопровождении военных кораблей.

    Проблема тут не только в углеводородах (которыми, как считают, очень богат шельф Восточного Средиземноморья). По сути, речь идет об аннексии и намеке Турции на пересмотр условий заключенного в 1923 Лозаннского договора (по которому острова в Эгейском море отошли Греции) – Эрдоган уже несколько лет на официальном уровне говорит о том, что это соглашение было несправедливым.

    Поэтому Анкара не только провоцирует Грецию, но и усиливает антигреческую пропаганду. Так, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу требует от Европы «предупредить и проучить Грецию» за то, что греческие пограничники открывают огонь по судам с мигрантами. Анкара возмущается нарушением прав турецкой общины в принадлежащей Греции Западной Фракии (что вызывает иронию греческих политиков – уж кому-кому, а Турции, до сих пор не признающей совершенный ею геноцид армян и притесняющей курдское население, не стоит кого-то учить в вопросе о правах меньшинств).

    «Чьи армии поддержат Грецию, если турецкие войска высадится на греческие острова? Кто будет спасать так, как спасала бы Россия режим Лукашенко? Возможно, никто», - считает известный французский политик Жак Аттали.

    И до недавнего времени действительно казалось, что никто. Так, на американцев – главных защитников стран Запада – у греков надежды нет. В Пентагоне уверяют, что и Греция, и Турция для них крайне важные союзники по НАТО, поэтому все просто должны успокоиться. Причин такой умеренности много. И нежелание дальше портить отношения с Анкарой, и стремление сделать Турцию противовесом как России, так и Европе. И нежелание дискредитировать НАТО (оплот американской власти в Европе) через публичную порку одного из его членов. И, наконец, отсутствие политической воли и геополитических возможностей для дрессировки. Как верно отмечает бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, «агрессивное поведение Турции в нефтегазовых вопросах Восточного Средиземноморья стало прямым следствием отхода США от глобальных дел».

    На турецких котах

    И тут, в час великой греческой нужды, в игру вступает Франция. Ряд экспертов уже пишут, что Макрон – учитывая личную неприязнь между ним и Эрдоганом – не является лучшим кандидатом на роль посредника между греками и турками. Но Елисейский дворец и не позиционирует себя как посредника – он официально выступил в качестве адвоката и защитника Греции.

    Париж официально обвиняет Турцию в провокациях. «Ситуация обострилась из-за одностороннего решения Турции вести разведку нефти (в спорном регионе – прим. газеты ВЗГЛЯД). Нужно ее прекратить и начать нормальный диалог», - заявил президент Франции. И не просто заявляет, а посылает в поддержку своей позиции войска. Франция усилила свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье двумя самолетами «Рафаль», фрегатом «Лафайет», а также провела совместные с греками учения.

    Что послужило причиной для французской активности? Во-первых, лидерские амбиции Макрона. Французский президент на фоне ухода Ангелы Меркель видит себя неформальным главой Евросоюза, а претензии на этот статус нужно обосновать. Доказывать лидерство игрой против американцев (например, защищая Иран в рамках ядерной сделки или же восстанавливая отношения с Москвой) опасно и чревато потерей власти. А вот на турецких котах вполне можно потренироваться. Во-вторых, Макрон (по всей видимости) понимает, что Эрдоган слишком голодный во внешнеполитическом плане – он будет демонстрировать агрессию до тех пор, пока его не остановят. И останавливать его лучше в начале процесса – в условном Мюнхене – дабы потом, опять же условно, не сдавать Париж и всю Европу с ее интересами.

    Афины, конечно, о французской геополитике не задумываются, а просто ликуют. По словам греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, Эммануэль Макрон является «настоящим другом Греции, а также яростным защитником европейских ценностей и международного права». Более того, греки осмелели. Их устаревший фрегат «Лимнос» на днях пошел на столкновение с одним из самых современных кораблей турецкого флота «Кемаль-Раис», протаранил его (хоть турки говорят, что именно греческий корабль получил повреждения), после чего спокойно отправился на учения с французами.

    Турки, понятно, в бешенстве. Эрдоган обвиняет Макрона в «колониализме». Критикует страну, у которой «нет прибрежных территорий в Восточном Средиземноморье» и призывает ее «не считать себя большей, чем она есть на самом деле» (кое-кто может посчитать это издевательством над ростом Макрона). «Никто не имеет права выбрасывать Турцию из Средиземного моря, которое веками находилось под ее владычеством», - говорят в турецком МИД.

    Подтянулись

    Возможно, Анкара и могла бы как-то сопротивляться франко-греческому альянсу. Однако агрессивная политика Турции на всех фронтах ожидаемо привела к подтягиванию к этому альянсу других игроков, тоже желающих поучаствовать в демонстрации Анкаре ее берегов.

    Так, Греция получит помощь Египта – президент этой страны Абдельфаттах ас-Сиси рассматривает Турцию как враждебную державу, угрожающую египетскому политическому строю (через поддержку Анкарой «Братьев-мусульман»). Афины и Каир заключили соглашение по разделу эксклюзивных экономических зон в Восточном Средиземноморье – соглашение, которое до этого не могли заключить на 13 предыдущих раундах переговоров в течение почти 15 лет. Они признали друг за другом огромные морские пространства – и, скорее всего, будут вместе защищать эти воды от турецких притязаний.

    Соглашение турецкие СМИ уже назвали «пиратским» - забыв о том, что недавно Анкара заключила ровно такое же «пиратское» соглашение с Ливией.

    По которому обе страны записали за собой принадлежащие грекам морские пространства и которое, по словам греческого министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, теперь «улетает прямиком в помойку, где ему самое место». Под угрозой окажутся и интересы Анкары в Ливии, где Египет и Франция могут более активно поддержать противника Эрдогана – фельдмаршала Халифу Хафтара.

    Подключился к поддержке Греции и Израиль, крайне недовольный вмешательством Эрдогана в палестинские дела. Опосредованно поучаствует и Саудовская Аравия, которая была бы не прочь «приземлить» Турцию за поддержку Катара, а также за организованную турецкими спецслужбами провокацию (когда турки записали убийство журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле, а затем слили все эти данные в прессу).

    Если антитурецкая Антанта действительно будет оформлена, то Эрдоган окажется в очень сложной ситуации. Он не сможет выиграть – но и не может себе позволить проиграть. В Турции непростая экономическая ситуация, курс лиры с начала года рухнул на 20%. Для отвлечения внимания населения нужны хотя бы внешнеполитические победы, которых в последнее время нет. Поэтому он хочет сесть за стол переговоров, чтобы мирно решить все свои территориальные споры с соседними по Восточному Средиземноморью странами.

    «Турция не ищет себе приключений. Единственный способ решения проблемы в Средиземном море – это диалог и переговоры», - говорит турецкий президент. Призывает найти «взаимовыгодное решение, которое устроит все стороны». Вот только готова ли будет Греция вести переговоры о том, что принадлежит ей по праву?


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