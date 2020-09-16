В конфликт турок и сирийцев вмешался русский «Искандер»

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты, на которых бойцы иностранных ЧВК занимались подготовкой боевиков. При этом сообщается, что против них впервые был применен комплекс «Искандер-М», что может свидетельствовать о подготовке крупного наступления сирийцев на позиции Турции. Так ли это на самом деле?

По словам военного источника Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», помимо оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», в российской атаке были задействованы бомбардировщики Су-34 и Су-24М. Основной целью ударов стал лагерь подготовки террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), который располагался на территории площадью более 90 гектаров у города Маарат-Мисрин.

Под руководством инструкторов из иностранных частных военных компаний там проходили подготовку более 300 джихадистов. Общее число террористов, уничтоженных в результате удара, в настоящее время уточняется, но в целом атака названа крупнейшей как минимум с марта.

Упомянутый Telegram-канал считают близким к Минобороны РФ, ранее там неоднократно выходили эксклюзивные фото- и видеоматериалы о деятельности военного ведомства. Другими словами, в целом этому источнику можно верить, но кое в чем он ошибается: это не первое боевое применение комплекса «Искандер-М» в Сирии.

«Искандеры» в САР появились давно. Впервые о наличии этих ракетных комплексов на базе Хмеймим сообщили еще в декабре 2017 года. Тогда же Минобороны впервые заявило о его боевом применении против наиболее важных объектов боевиков. Подчеркнем, что речь идет именно о «Искандер-М», а не о более старой модификации «Искандеров».

Видимо, разночтение возникло в связи с тем, что министр обороны Сергей Шойгу в отчетном докладе по итогам 2017 года упомянул об использовании просто «Искандеров», без дополнения «М» – модифицированный. Скорее всего, это было сделано ради простоты изложения в общем перечне всех средств и сил, которые были задействованы в САР.

Как бы там ни было, ровно год спустя вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в интервью РИА «Новости» заявил, что «Искандер-М» (именно в этой модификации) «показал высокую эффективность во время боевых действий в Сирии».

«Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия и его традиционные преимущества – простоту в эксплуатации и надежность в применении»,

– добавил он.

Таким образом, нынешнее применение «Искандера-М» по базе ХТШ нельзя назвать первым – и на сенсацию это не тянет. Две единицы этого комплекса сознательно «обкатывались» в САР вместе с новейшими системами залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч». В итоге выявленные недостатки были отправлены на доработку, это нормальная практика.

Что же касается лагеря ХТШ у Маарат-Мисрина и вообще всех окрестностей этого населенного пункта в Идлибе, их бомбят уже третий день. Атакуют и Харш-Батинту к востоку от Маарет-Мисрина, и Аш-Шейх Байр к западу от него, и деревню Араб Саид, и горы Завия, и неосвобожденную часть долины Аль-Гарб.

Все это очень похоже на артиллерийскую и воздушную подготовку очередного наступления, которое разрядит многомесячное затишье на Идлибском фронте.

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После заключения договоренностей между Россией и Турцией о положении в Идлибе, бои в Сирии были исключительно местными и походили на партизанские операции. Но в последнее время вновь стала обостряться обстановка вокруг нескольких турецких наблюдательных постов, оставшихся в тылу сирийской правительственной армии. Они полностью окружены и зависимы от снабжения со стороны российского контингента.

Например, сирийские власти призывают местное население стоять митингом у турецкого НП у населенного пункта Ас-Сурман – якобы акции протеста могут побудить турок оставить НП. Это, конечно, вряд ли, но сама инициатива показательна.

После успешного весеннего наступления сирийской правительственной армии (которое мало кто заметил, так как все отвлеклись на коронавирус), оказавшиеся в ее глубоком тылу турецкие НП военного значения не имеют. Но это символ турецкого участия в операции в Идлибе и попытка сохранить лицо, поскольку действия армии Эрдогана в последней кампании там были крайне неудачными, несмотря на массированное применение дронов и серьезные потери, которые понесли сирийцы.

Есть информация, что Москва и Анкара ведут переговоры о возможном сокращении турецкого контингента на северо-западе Сирии. Под этим может скрываться и вывод тех самых окруженных НП, от которых никакого проку, а снабжаются они целиком и полностью за счет доброй воли россиян.

В последнее время турки в одиночку патрулируют трассу М4. Правда, не всю, а участок от Ат-Тронбе до Джиср-аш-Шугура, а в сам Джиср-аш-Шугур, где засели джихадисты – выходцы из стран постсоветского пространства, не суются. Вместо этого явно избыточный турецкий контингент пытается поставить под контроль бытовую жизнь в Идлибе.

Например, в турецкой зоне ответственности бензин можно купить только за турецкие лиры, которых у сирийцев просто нет, что дополнительно подогревает обстановку и не прибавляет любви к туркам.

Другое дело, что трехдневная огневая активность ВКС РФ, дивизионной артиллерии и даже тяжелых ракетных комплексов не обязательно перерастет в новое наступление сирийцев. Возможно, что это обычная локальная вспышка, совпавшая с переговорами о выводе турецких войск.

Кроме того, джихадисты ведут себя довольно нагло, регулярно размещая в интернете ролики о том, как они проводят время. Например, буквально на днях группировка «Джамаат Ансар аль-Ислам», входящая в конгломерат бывшей «Аль-Каиды», поделилась кадрами, как она осваивает новенькие болгарские батальонные 120-миллиметровые минометы М75, которые производят на заводе «Дунарит», принадлежащем предпринимателю Гебреву.

Тому самому, который утверждает, что его травили «Новичком».

Минометы эти у Гебрева покупали американцы, а затем раздавали так называемым умеренным. Считалось, что эта практика прекратилась после разгрома основных сил террористов в Сирии, но они опять напомнили о себе. Плохая примета.

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