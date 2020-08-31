Новое российское оружие настигнет танки в глубоком тылу противника

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 17:27  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

Белорусский рубль вновь испытывают на прочность Наталия Федосенко/ТАСС
Массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%, причем в последние дни падение курса ускорилось. Помочь Белоруссии может только Россия, но не исключено, что и сам Лукашенко способен пойти на крайне рискованные меры. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...

Как СССР стал великой танковой державой

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100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

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Порвался самый большой флаг Украины

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    Новое российское оружие настигнет танки в глубоком тылу противника

    ПТРК «Гермес» - будущее противотанкового оружия России    31 августа 2020, 17:20
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Похоже, у России появится принципиально новые возможности по уничтожению танков противника на поле боя. По крайней мере, это обещает одна из главных новинок прошедшего форума «Армия-2020» - противотанковый ракетный комплекс «Гермес». В чем революционность данной разработки и с помощью каких тактических схем будет применяться это оружие?

    Представленный на форуме «Армия-2020» российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Гермес» поразил в первую очередь своей формулой «100 на 100», где цифры обозначают дальность поражения цели в километрах и точность в процентах. Если заявленные разработчиками характеристики соответствуют реальности, то этот «бог» может действительно стать богом среди вооружений подобного класса со своей способностью уничтожать танки противника за горизонтом.

    Страх любого танкиста – это противотанковые средства, среди которых первые места занимают ПТРК и ПТУР (противотанковая управляемая ракета) с их возможностями гарантированного поражения бронированных машин. Однако танкисты тоже не лыком шиты и сами ведут огонь на поражение выявленных целей. Гранатометчику на поле боя приходится несладко, ведь он ведет огонь прямой наводкой по принципу: «вижу-стреляю», значит и сам попадает в поле зрения неприятеля. Поэтому разработчики вооружений всегда стремились создать ПТРК с максимально увеличенной дальностью поражения и оснастить его сверхзвуковой ракетой.

    Одним из первенцев в линейке отечественных ПТРК считается еще советский «Штурм» с ракетой «Кокон», оснащенной радиокомандной системой наведения, которую позднее сменила многоцелевая управляемая ракета «Атака». Дальность их поражения – до 5 километров в первом варранте и до 8-ми во втором. Эти комплексы до сих пор частично стоят на вооружении российской армии. Есть и более свежие разработки, как, например, ПТРК «Хризантема-С», с дальностью до 6 километров, или самый продвинутый в этом классе комплекс «Корнет», который жжет танки на расстоянии в 5500 метров, а в модификации «Корнет-Д» и до 10 километров.

    Не особо отличаются от российских по дальности стрельбы и иностранные ПТРК. Так, например, у хваленого американского FGM-148 Javelin она составляет 3000-3500 метров, что предопределено невозможностью фиксации прицельным устройством более удаленных тепловых контрастных целей. Французский комплекс MMP (Missile moyenne portee) стреляет на 6 километров. Израильский ПТРК «Spike» имеет максимальную дальность 8 000 метров, впрочем, утверждается, что в модификации «SpikeNLOS», она составляет 25 километров. То есть новый российский ракетный комплекс «Гермес» со своей повышенной дальностью в 100 километров (обычная – 20 км) и скоростью ракеты 1 000 м/с (это максимальная, средняя 500 м/с) никаких шансов на конкуренцию никому не оставляет.

    Стоит вернуться и к цене вопроса. Шасси и «трубы» в расчет не берем, а вот стоимость самих ракет достаточно высока. Израильская для «Спайка» в экспортном исполнении стоит порядка 200 000 долларов, ракета для «Джавеллина» оценивается уже в 240 000 долларов.

    Российские ПТУР, использующиеся ПТРК «Корнет» или американские BGM-71 TOW из-за отсутствия ГСН (головка самонаведения) стоят заметно дешевле – от 20 до 100 тысяч долларов, хотя и обладают большей пробивной мощностью и дальностью полета. В какую цену выльется один комплекс «Гермеса» с его убойными характеристиками, пока неизвестно.

    ПТРК «Гермес» - это действительно целый комплекс. В его состав входят боевая машина (пусковая установка) с 6-12-24 готовыми к пуску ракетами, машина управления с многофункциональной РЛС, а также командно-штабная машина с аппаратурой связи и навигации.

    Какие ракеты будут использоваться «Гермесом» при пусках, неизвестно. Не раскрывается даже ее индекс ГРАУ. Предполагаются два калибра укорителя (размер «трубы») в зависимости от дальности полета – 170 или 210 мм. Система наведения – комбинированная, на этапе выхода к цели она осуществляется с помощью инерциального или радиокомандного наведения, а на конечном этапе уже с использованием ГСН, в том числе и лазерной.

    Все это, естественно, увеличит расходную финансовую часть «Гермеса», в которой увеличится и стоимость самой ракеты по сравнению с другими типами боеприпасов. При этом «коэффициент выгодности» очевиден – даже при поражении иностранного танка не одной, а несколькими ракетами (разработчик гарантирует точность попадания на максимальном расстоянии с вероятностью отклонения в 50 сантиметров), «Гермес», как бог торговли, останется в выгоде. Стоимость, например, нового немецкого Leopard 2A6 составляет 6,79 миллионов долларов, а американского M1A2 SEP Abrams не менее 8,6 миллиона долларов. Тут, как говорится, можно и потратиться.

    Помимо точности и достаточной мощности ракеты ПТРК «Гермес» (18–20 килограмм взрывчатого вещества), самый большой плюс в эффективности применения этого комплекса составляет дальность поражения. Впрочем, невольно возникает вопрос, а как будет осуществляться управление на расстоянии в 100 километров? Тем более, когда речь о подвижных мишенях – танки на месте не всегда стоят ровно, а именно они будут основной мишенью. И одной многофункциональной РЛС вряд ли можно обойтись.

    «В состав комплекса, помимо различной электронной начинки, входят также несколько беспилотников различного назначения, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный обозреватель Владислав Шурыгин. – Опять же обозначенное  расстояние в сто километров не означает, что «Гермесы» выкатят на линию фронта и будут бить танки противника на дальних подступах. Как раз наоборот, эти ПТРК могут располагаться в глубине своей обороны, на безопасном расстоянии, а за счет мобильности оперативно менять позиции.

    Для поиска целей и последующего наведения на них ракет могут быть использованы и другие БПЛА, которых сейчас в российской армии предостаточно и они создают единое поле разведки с воздуха. Непосредственно в прифронтовой полосе с этой задачей справятся артиллерийские корректировщики огня, которые используют мощную оптоэлектронику и лазерные дальномеры, а с появлением инерциальных навигационных систем имеют возможность определять позиции противника и быстрее и точнее. Связать их с машиной управления «Гермеса» не представляется проблемой. Более дальние цели в тылу противника могут обнаружить подразделения сил специальных операций, которые в случае военных действий будут активно действовать за линией фронта и также выступать в качестве наводчиков и корректировщиков».

    Понятно, что ПТРК «Гермес» полностью не сменят в российской армии уже имеющиеся комплексы «Корнет», «Хризантема» и другие аналогичные системы.

    Непосредственно на передовой танки противника тоже кому-то нужно уничтожать, в том числе и из ручных противотанковых гранатометов. Но свою нишу в армейском строю они точно найдут из-за своего мощного потенциала – отказываться от возможности точечного поражения на большом расстоянии никто не станет. Вот и американцы (в публикации портала National Interest и ряда других СМИ) уже запаниковали по поводу «Гермеса», понимая, что пара батарей этих ПТРК пощелкает их «Абрамсы» в Польше как семечки.

    Впрочем, как предполагается, боевое испытание «Гермесу» предстоит пройти в Сирии – крупнейшем военном полигоне армии РФ. Как и некоторым другим видам российского оружия. На днях министр обороны Сергей Шойгу, осматривая экспозиции форума «Армия-2020», объяснил, какие новые разработки могут быть приняты на вооружение. При этом он отметил, что, мол, заявленные разработчиками высокие характеристики это хорошо, но мало. Они должны быть подтверждены в условиях приближенным к боевым, а затем еще и в Сирии.

    У боевиков в сирийском Идлибе танков не так уж и много, но что-то для «испытания» можно найти, пусть это будет даже гусеничный бульдозер. Еще на территории САР насчитывается порядка 70 турецких танков «Леопард», которые вполне могли бы подойти в качестве мишеней для «Гермеса». Понятно, что танки Турции в Идлибе сейчас российские военные расстреливать пока не собираются, но Анкара наверняка будет держать в уме потенциал этого ПТРК.


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