Анонсирован новый запуск «Циркона» с борта «Адмирала Горшкова»

Новый запуск перспективной российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках ее летных испытаний состоится в сентябре с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков». Рассматривается возможность залповой стрельбы, сообщили в кулуарах форума «Армия-2020» два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Новый запуск ракеты с «Горшкова» запланирован на сентябрь», – сообщил источник ТАСС.

Другой источник подтвердил этот график, отметив, что «рассматривается возможность стрельбы сразу двумя ракетами по двум мишеням».

Напомним, в конце июня фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота уже выходил в море, где провел вторые испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщал, что флот получит гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь.

В начале апреля головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» Северного флота уходил на Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты «Циркон» для проведения следующей испытательной стрельбы.

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