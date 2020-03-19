В Сирии подрывают соглашение Турции и России

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19 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
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Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
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Вирус из Китая меняет подход к выборам

На выборах во Франции на столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для рукФото: REUTERS/Eric Gaillard
Во Франции в минувшие выходные в условиях распространения коронавируса прошли местные выборы. Избирателям выдавали антисептический гель, были созданы «зоны вежливости». А в США на праймериз в некоторых штатах голосование провели на улице. Отечественные политологи считают, что этот иностранный опыт может быть использован в России, а ситуация ставит вопрос о необходимости дистанционных методов голосования.  Подробности...
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Спасет ли «набор для выживания» от коронавируса

Массовые закупки продовольствия – одна из примет текущего кризисаФото: ZUMA/ТАСС
Во многих странах резко возросли продажи так называемых наборов для выживания. Их покупатели полагают, что распространение коронавируса вызовет масштабный социальный кризис, и собираются встретить его по-особому. Каким образом такой кризис удалось предотвратить Китаю и помогут ли при необходимости «наборы для выживания»? Подробности...
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Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войнуФото: CTK Photo/Roman Vondrous/Global Look Press
Самоизоляция стран друг от друга набирает обороты – глобальный мир запирается по национальным квартирам. Борьба с пандемией коронавируса взвинчивает панику и рождает новые страхи. Но одновременно она может служить прекрасным поводом для переоценки других, привычных страхов и фобий. Например, русофобии – может быть пандемия ослабит ее влияние на Западе? Или наоборот – еще больше усилит? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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У европейцев отнимают деньги и свободу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства стран Европы приступили к тому, что они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры». Подробности...
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«Либеральный мировой порядок» доживает свои последние дни

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас мы наблюдаем шокирующие подробности того, как европейские страны закрываются даже друг от друга. Возникает вопрос, а не является ли пандемия коронавируса той самой «последней игрой», наносящей европейской интеграции удар, которого она уже не сможет выдержать? Подробности...
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Кого стоит поддержать на выборах президента США

Андрей Черваков, политолог
Оценивать претендентов США надо не через призму их отношения к России. Ибо любой американский президент будет занимать антироссийскую позицию. Лучше для России тот, кто настроен на продолжение борьбы по всему миру с несогласными признавать американское господство. Подробности...
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          • Китай

          • Россия

          • США

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              В Сирии подрывают соглашение Турции и России

              Турция использует свои конвои в Сирии вовсе не для того, о чем гласит Московское соглашение   19 марта 2020, 22:00
              Фото: Ghaith Alsayed/АР/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны - подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений России и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом?

              Инцидент, переросший в полноценный бой, случился утром 19 марта на трассе М4 в районе населенного пункта Мухамбаль. Это географически точный центр трассы, связывающей провинцию Латакия с Алеппо, примерно между крупными городами Джиср-аш-Шугур и Эриха. С юга на Мухамбаль выходит дорога из долины аль-Гааб и гор Завия, которые сейчас контролирует правительственная армия Сирии. Наряду с Джиср-аш-Шугуром, поселок Мухамбаль (не более 3 тысяч человек до войны, сейчас заметно больше за счет семей боевиков) – ключевые позиции на трассе М4.

              По московским договоренностям, по трассе должны двигаться только совместные российско-турецкие патрули, а турки должны зачистить от боевиков шесть километров к северу от трассы. Россияне – такое же расстояние к югу от дороги. Патрули должны были начать работу еще 15 марта, но боевики, прикрываясь мирным населением, блокировали их передвижение. Российская сторона дала туркам еще неделю на то, чтобы разобраться с ситуацией, но по факту процессы в Идлибе идут совсем иные.

              Турецкий конвой попал в классическую засаду для такого рода войны. Сперва по обе стороны дороги при его продвижении взорвались фугасы, после чего джихадисты начали обстреливать и сам конвой. Турки залегли и приняли бой. Некоторые источники сообщают о потерях среди турецких военнослужащих, но Анкара это никак не подтверждает. Есть данные о том, что турки перебрасывают к Мухамбалю подкрепления. Сирийские источники сообщают и о том, что туда же стекаются боевики как из «Хайят Тахрир аш-Шам», так и из протурецкой «Джебхат Ватания ат-Тахрир».

              Засаду устроили боевики организации «Хуррас ад-Дин» (Защитники веры), которая откололась пару лет назад от Аль-Каеды. Аль-Каеда была для них недостаточно радикальна. Ранее «защитники» неоднократно заявляли, что никаких московских соглашений не принимают и перемирие соблюдать не собираются. Это никем не контролируемая группировка, склонная к навязыванию шариатского образа жизни всему человечеству. «Защитники» объявлены террористической организацией, их неоднократно бомбили все задействованные в Сирии силы. Так, один из лидеров группировки был убит в ходе американского налета, а другой - в результате точечных действий российских ВКС.

              Ранее – на пике могущества ИГИЛ* – именно из числа «защитников» набиралась так называемая «хизба» – шариатская полиция, следившая за поведением людей и расчленявшая их прямо на улицах за несоблюдение норм шариата. «Хизба» – значит «ответственность». Их девиз: «наслаждаться хорошим и осуждать плохое». «Хорошее» и «плохое» – в данном случае это «халяль» и «харам», то есть то, что дозволено, и то, что осуждается шариатом. В некоторых странах (Саудовская Аравия, Судан) хизба – легальная часть власти, но, например, в Египте, ведущие богословы резко осуждают эту практику, называя ее «устаревшим и средневековым пониманием ислама». На деле это приводило в Сирии к садистской жестокости по отношению к немусульманам и к мусульманам, в чем-то не соблюдшим нормы шариата.

              Последний раз «хизба» была замечена в конце 2018 года как раз в Саракибе, где они разъезжали по улицам на «тачанках» и через мегафон призывали местное население «вернуться к шариату». При этом «защитники» действовали по всей территории Сирии – от Дераа на юге до Идлиба на севере. В их числе очень много иностранцев, например, уйгуров. С началом создания «заповедника Идлиб» «защитники» вместе с семьями переместились в Идлиб со всей Сирии, где фактически оккупировали Мухамбаль.

              Вообще на отрезке трассы М4 от Джиср-аш-Шугура до Эрихи (центральная часть) сконцентрировано большинство крайне радикальных групп с большим количество иностранцев. Турки с таким столкнулись впервые.

              Несмотря на то, что еще по сочинским соглашения они должны были всех этих бармалеев разоружить (а за это получали преференции на пребывание в Идлибе), они ни разу не предприняли даже попытки такое сделать. Их взаимоотношения с радикалами сводились к закулисным переговорам и натравливанию их на правительственные силы. Теперь получилась «ответка».

              Для турок это настоящее испытание. Зачистить трассу М4 можно исключительно путем пехотного боя, а вновь появившиеся в небе над Идлибом с согласия российской стороны турецкие дроны тут помощники небольшие. А вопрос принципиальный – или турецкая армия уничтожает джихадистов или московские договоренности идут прахом.

              Есть, правда, странная деталь. Попавший в засаду турецкий конвой был именно что конвоем, а не патрулем. Есть данные, что в его составе был танк «Леопард», только передвигался он не своим ходом, а на тягаче. В составе конвоя также могла быть ЗРК Atilgan. Это далеко не то, что предусматривалось московскими соглашениями. Это не патрулирование, а переброска тяжелой техники по трассе, которая, согласно пунктам договора, должна стать демилитаризованной зоной.

              В последнюю неделю турецкая сторона активно наращивала свое военное присутствие в Идлибе. Туда перебрасывается такими вот конвоями военная техника, идет инженерное оборудование укрепленных позиций. У населенного пункта аль-Джиха (это в сторону Алеппо) турки экстренными темпами строят полноценную военную базу. Ничего подобного московские соглашения не предусматривали.

              Все это время на фронте действительно соблюдалось перемирие, и даже турецкие дроны появлялись в небе только со всеобщего согласия и исключительно с разведывательными целями. Но по факту турки втихомолку обустраивают в Идлибе собственную военную инфраструктуру, причем на новых принципах и на долговременной основе.

              Турки или не могут или не хотят возиться с разоружением или уничтожением радикальных группировок в их зоне ответственности у трассы М4. Столкновение у Мухамбаль – первое испытание на прочность. Но разоружение боевиков и создание демилитаризованного коридора у трассы – один из ключевых пунктов московского соглашения. Или вы выполняете договор или нет.

              В свою очередь, правительственные силы в тот же период переместили в горы Завии крупные силы с явным намерением нацелиться на Джиср-аш-Шугур - ключевой пункт на трассе М4 и неформальную столицу иностранных банд, в том числе состоящих из выходцев из стран бывшего СССР и с российского Северного Кавказа.

              Все это суммарно свидетельствует о том, что, к огромному сожалению, действующее перемирие может не дожить до середины апреля. Признаков такого негативного сценария и так было достаточно, но сейчас он высветился очень ярко.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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