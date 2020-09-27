Эксперт объяснил, как Турция влияет на конфликт Армении и Азербайджана

«Турция меняет соотношение сил в пользу Азербайджана, позволяет Баку чувствовать себя более уверенно», – заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Хотелось бы надеяться, что ситуация, как и прежде, позволит добиться прекращения эскалации, но угроза, конечно, есть. Сейчас ситуация за последние годы самая острая. Поэтому исключить эскалацию – трудно квалифицировать полномасштабной войной, но прямое военное столкновение не между Арменией, Азербайджаном и Карабахом, а между Азербайджаном и Арменией, к сожалению, возможно», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что турецкая сторона меняет соотношение сил в пользу Азербайджана и позволяет ему «чувствовать себя более уверенно в этом конфликте».

«При определенных обстоятельствах Турция может оказаться дополнительной проблемой. Можно предположить, что в случае конфликта будет оказана существенная поддержка. Я не хочу проводить параллели, но, скажем, в ситуации в Ливии, когда силы [главы Правительства национального согласия ] Фаиза Сараджа терпели поражение, казалось, что [маршал Халиф] Хафтар может взять Триполи, именно турецкое вмешательство изменило ход конфликта», – привел пример Кортунов.

Эксперт добавил, что Турция обладает сильной армией, одной из самых сильных на Ближнем Востоке, у нее значительный опыт боевых действий. И выразил надежду, что Анкара воздержится от прямого военного вмешательства в конфликт, но, учитывая предыдущий опыт, полностью исключить такую возможность нельзя.

«Я думаю, что, во-первых, очень важно постараться иметь какое-то влияние на Анкару, чтобы исключить возможность интернационализации этого конфликта. Это первый шаг, который надо было бы сделать. Во-вторых, желательно, чтобы Москва выступила инициатором отказа использования военной силы, перехода к политическому диалогу. Это можно сделать в разных форматах – можно говорить о каналах двустороннего взаимодействия Москвы со столицами этих стран, можно говорить о механизмах ООН. Не будем забывать, что есть еще минский прогресс по Карабаху. У Москвы есть много инструментов», – сказал глава РСМД.

Однозначно нельзя сказать, насколько эти механизмы могут сработать, это зависит от того, как будут себя чувствовать стороны конфликта, какие у них будут ожидания, и насколько «ситуация на земле будет благоприятной для одной или другой стороны».

«Никто не хочет, чтобы у него украли победу. Если, скажем, будет идти оппозиционная война, тогда шансы на внешнее посредничество будет выше, а если будут достигнуты решающие победы одной из сторон, то тогда шансов у нас становится меньше», – указал он.

Кортунов подчеркнул, что конфликт двух стран для Москвы – большая проблема и «большая головная боль», поскольку российская сторона не желает портить отношения ни с той, ни с другой стороной.

«Кроме того, не хочется открывать еще один фронт противостояния с Турцией – там и Идлиб есть, и Ливия. Конечно, все это для Москвы крайне неприятно. Думаю, что усилия будут предприниматься по разным каналам, включая и диаспоры с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации», – заключил эксперт.

Напомним, армянский премьер Никол Пашинян после обострения конфликта с Азербайджаном в воскресенье заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Также Армения объявила мобилизацию и объявила военное положение.

Азербайджан также сообщал о введении военного положения.

Армения заявляла об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

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