Глава СВР заявил о террористах в Нагорном Карабахе

Боевики из террористических организаций устремились в зону конфликта в Нагорном Карабахе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности [таких как] «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), «Фиркат аль-Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок», – передает ТАСС слова Нарышкина.

Он подчеркнул, что речь идет о сотнях и даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне.

Он добавил, что обеспокоен возможностью превращения Закавказья в плацдарм для членов террористических организаций в условиях вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе как магнит притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур», – подчеркнул Нарышкин.

«Нас <...> не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию», – подчеркнул он.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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