Армения не исключила признания независимости Нагорного Карабаха

Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что в повестке есть вариант признания независимости Карабаха, «есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны», передает «Интерфакс».

Он добавил, что Армения пока не намерена обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): «Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры – другой вопрос. ВС Армении способны защищать безопасность страны».

При этом возможность ввода миротворческих сил не рассматривается.

«Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это не значит, что (она) готова к решению вопроса в ущерб национальной безопасности и в ущерб безопасности Карабаха», – также заявил Пашинян, передает РИА «Новости».

Пашинян заявил также, что не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт, передает ТАСС.

Вместе с тем республика готова принять заседание межправсовета ЕАЭС в Ереване в начале октября. Ранее планировалось провести заседание ЕАЭС 8–9 октября.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему новое обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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