Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

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12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:09  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
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Исламисты и Китай вытесняют Россию из Таджикистана

Рахмон стал пятикратным президентом Таджикистана несмотря на массу проблем в республике Валерий Шарифулин/ТАСС
Эмомали Рахмон в пятый раз стал президентом Таджикистана, сохранив за собой всю полноту власти в республике. При этом экономический кризис, исламизация молодежи, наркотрафик из Афганистана и растущее влияние Китая стали неотъемлемой частью правления таджикского лидера. Удастся ли ему справиться с этими проблемами и как очередное переизбрание Рахмона отразится на отношениях Москвы и Душанбе? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Тбилиси понимают, что они будут следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе. Но ничего не могут с этим поделать. Ведь для защиты нужно то, от чего Грузия сама отказалась много лет назад – суверенитет и Россия. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...

Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		12 октября 2020, 17:00

    Грузия является одной из стран, чье будущее напрямую зависит от разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. В Тбилиси понимают, что они будут следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе, но ничего не могут с этим поделать. Ведь для защиты нужно то, от чего Грузия сама отказалась много лет назад – суверенитет и Россия.

    Нейтралитет по-грузински

    Формально Тбилиси не вмешивается в армяно-азербайджанскую войну за Карабах – лишь выступает за мир, и даже предлагает себя в роли посредника для достижения этого мира. «Сохранение нейтралитета в этом конфликте соседей жизненно важно для будущего развития Грузии», – уверяет директор института политологии Тбилисского государственного университета Малхаз Мацаберидзе. «Внутри самой Грузии проживают многочисленные общины армян (Джавахети) и азербайджанцев (Квемо Картли), а также у Тбилиси и Баку есть неразрешенная проблема вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи.

    Все это заставляет руководство страны задействовать различные страховочные механизмы, ибо проблема Карабаха наряду с внешнеполитическим воздействием имеет и внутриполитическое продолжение, а стабильность в стране, межэтнический мир – основа основ», – пишет один из главных российских специалистов по Кавказу, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

    И сейчас обе диаспоры угрожают этому миру. Грузинские азербайджанцы митингуют на улицах, а также рвутся воевать на стороне Баку. Грузинские армяне перечисляют деньги на помощь Карабаху, перекрывают дороги. Однако, на самом деле, главной угрозой для мира, а также для будущего страны является политика самого грузинского руководства. Ведь вопреки словам Малхаза Мацаберидзе, никакого жесткого нейтралитета у Грузии нет. Ей банально не позволяют его занять.

    Да, на бумаге грузинские власти полностью запретили транспортировку грузов военного назначения через территорию страны сухопутными и воздушными маршрутами в направлении Армении и Азербайджана. Однако по факту это правило действует лишь касательно поставок товаров из России в Армению (ходили даже слухи о том, что один такой груз был перехвачен, однако затем они не получили подтверждения). Авиарейсы с оружием из Турции и Израиля свободно идут в Азербайджан через грузинское воздушное пространство, ибо миновать его они не могут без колоссального крюка.

    Почему Тбилиси занимает проазербайджанскую позицию? Потому, что боевые действия армян угрожают безопасности Грузии? Обострение военных действий может привести к прилету карабахских снарядов по трубопроводам, идущим из Азербайджана через Грузию в Турцию и Европу. Что приведет не только к потере доходов от транзита, но и к проблемам в энергобалансе самой Грузии – страна полностью зависит от поставок азербайджанского газа (покупать российский по понятным причинам в Тбилиси не хотят).

    Фото: Spc. Javan Johnson/Global Look Press

    Или дело в том, что Грузия рассматривает поддержку Азербайджана как элемент своего конфликта с Россией? Армяне являются российскими союзниками, и бывший министр иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе уверяет, что Грузия и Турция (сюзерен Азербайджана) должны вместе «сдерживать» Россию в Черном море и на Кавказе.

    Обе версии имеют право на существование. Но главная причина все-таки в том, что Грузия на сегодняшний день находится в зависимости от Турции и Азербайджана – и не может слова сказать против Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева. Доходит до того, что когда на территорию Грузии падали осколки азербайджанских беспилотников, и даже снаряды, Тбилиси скромно молчал.

    В прошлое или в будущее?

    Президент Саломе Зурабишвили называет Азербайджан «историческим и стратегическим партнером Грузии». По всей видимости, у кадрового дипломата французского МИД (кем и была Зурабишвили до командировки в Грузию) серьезные проблемы и с историей, и с геополитикой. Либо она (в лучших традициях ориентированных на Запад постсоветских элит) считает «партнерством» банальную политико-экономическую оккупацию. А именно этим словом нужно называть активную деятельность Анкары и Баку на грузинской территории. Турция занимается активной исламизацией Грузии, а также оккупировала экономику Аджарии (где от 70 до 75% инвестиций имеют турецкое происхождение) и в целом грузинский рынок. Азербайджанская компания является крупнейшим налогоплательщиком в грузинский бюджет.

    Да, Грузия предпринимает вялые попытки демонстрировать суверенитет. В Тбилиси даже арестовывают бывших членов правительственной комиссии за саботаж грузинских интересов в процессе решения территориального спора вокруг Давид-Гареджи. Однако это именно демонстрации – разорвав отношения с Россией и не сумев развить отношения с Европой и Западом до уровня стратегического сотрудничества, Грузия лишилась возможности балансировать азербайджанско-турецкое влияние. В итоге страна рискует полностью попасть под контроль Анкары, и вот тогда Грузия в лучшем случае превратится в турецкого сателлита, а в худшем ее разорвет на части (поскольку армянское население грузинской области Джавахетия вряд ли готово будет жить в такой стране, особенно в том случае, если протурецкая Грузия открыто выступит против Армении).

    И победа Баку в войне с Ереваном за Степанакерт (которая продемонстрирует мощь и безнаказанность азербайджанско-турецкой оси) приближает для Тбилиси реализацию этого кошмарного сценария. Избежать которого у Грузии есть один единственный шанс – найти балансир турецкому влиянию. То есть (за неимением других кандидатов) восстанавливать отношения с Москвой.

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    Да, многие грузинские политики не готовы нормализовать связи с Россией без решения в пользу Грузии абхазского и осетинского конфликтов. Они просят у Кремля сначала вернуть эти земли в состав грузинского государства – чего, понятно, не будет. Хотят, чтобы Россия шла им на односторонние уступки – чего тоже не будет. Утверждают, что это вопрос суверенитета – которого у них нет.

    Да, отсутствие суверенитета – это общая проблема кавказских народов. Безопасность, благосостояние и само существование Армении полностью зависит от отношений с Москвой (что, к сожалению, не понимают некоторые диванные политологи в Ереване, ищущие «диверсификации»). У Баку достаточно ресурсов для суверенного существования, однако азербайджанские элиты добровольно превратили свою страну в младшего партнера Эрдогана, инструмент реализации турецких амбиций. Суверенитет Грузии был поставлен под вопрос ее руководством еще в далекие 90-е годы, когда страна развалилась из-за тбилисских националистов.

    Но это дело давно прошедших дней, и новому руководству нужно смотреть в будущее. И понять, как лучше поступить: развивать отношения со страной, отнявшей (по мнению Тбилиси) у нее часть территории, или же попадать во власть Турции, собирающейся контролировать все остальные грузинские земли.


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