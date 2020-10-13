Ветеран «Альфы» раскритиковал привлечение Росгвардии для ликвидации боевиков в Чечне

«Проблемой уничтожения боевиков должны заниматься спецназовцы», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова об уничтожении в Грозном силами Росгвардии четверых террористов. При этом двое силовиков погибли.

«Гибель двух сотрудников правоохранительных органов республики – это большие потери. Это доказывает, что проблемами уничтожения боевиков должны заниматься обученные офицеры спецназа», – убежден президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Думаю, решение задействовать в захвате боевиков Росгвардию, а не спецназ, было спонтанным. Росгвардия и те правоохранители, которые были прямо на месте, получив информацию, решили сами ликвидировать террористов», – предполагает эксперт.

По словам собеседника, для ликвидации четырех хорошо вооруженных боевиков нужно было привлекать спецподразделения, которые есть в Чечне. Там расположен соответствующий центр подготовки спецназа.

В свою очередь военный эксперт Павел Фельгенгауэр добавил, что «обычно глава Чечни Рамзан Кадыров разбирается своими силами, редко привлекая федералов». Подконтрольные ему силы могут числиться по разным ведомствам, в частности, в Росгвардии, отметил аналитик.

«Война в Нагорном Карабахе становится все активнее. Если более трехсот боевиков из Сирии прибыли в Азербайджан, чтобы принимать участие в боевых столкновениях с армянами, то какая-то часть этих бандитов посчитала, что террористические акты можно провести и на территории России, которая громила ИГИЛ* в Сирии, – предположил Гончаров. – Но доказать это могут только следственные мероприятия».

«Возможно, эти боевики действительно представляют ИГИЛ. Но сейчас ИГИЛ – это не столько организация, сколько некая подпольная федерация. Хотя там в разных местах есть убежденные боевики», – добавляет Фельгенгауэр, отметив, что среди них могут быть «просто чеченцы, которым не нравится Кадыров».

Как ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, уничтоженные в Грозном четверо боевиков прибыли в Чечню из-за рубежа и планировали теракты на территории республики. «Сегодня утром в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы», – написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что информация о прибытии боевиков в регион из-за рубежа у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Позже Кадыров уточнил, что данные и фото террористов, уничтоженных сегодня утром в Грозном, в оперативной базе числились давно, и те находились в розыске.

Напомним, во вторник утром в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков. При этом во время столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение.

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), в общей сложности с прошлого года на Северном Кавказе были уничтожены 60 боевиков, предотвращено 19 террористических актов.