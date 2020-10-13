Ветеран «Альфы» раскритиковал привлечение Росгвардии для ликвидации боевиков в Чечне

Взгляд
13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Соцсети готовятся к битве за демократию

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры. Подробности...

Для выхода из глобального кризиса нужны пожарные

Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
Передоговориться миру предстоит о многом: как случайно не уничтожить друг друга, ограничить соблазн уничтожить друг друга намеренно, как торговать и расплачиваться, как инвестировать, путешествовать, адаптироваться к климатическим, водным, продовольственным вызовам. Подробности...

Самоубийцы героями не бывают

Сергей Худиев, публицист, богослов
Возникает интересный парадокс, когда человек нужен его врагам живым, а его соратникам – мертвым. Самая эффективная сотня на Майдане – небесная сотня. Революция работает на жертвах; такова уж технология. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Ветеран «Альфы» раскритиковал привлечение Росгвардии для ликвидации боевиков в Чечне

       13 октября 2020, 14:32
    Фото: Национальный антитеррористический
    комитет/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова
    Ирина Яровая

    «Проблемой уничтожения боевиков должны заниматься спецназовцы», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова об уничтожении в Грозном силами Росгвардии четверых террористов. При этом двое силовиков погибли.

    «Гибель двух сотрудников правоохранительных органов республики – это большие потери. Это доказывает, что проблемами уничтожения боевиков должны заниматься обученные офицеры спецназа», – убежден президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    «Думаю, решение задействовать в захвате боевиков Росгвардию, а не спецназ, было спонтанным. Росгвардия и те правоохранители, которые были прямо на месте, получив информацию, решили сами ликвидировать террористов», – предполагает эксперт.

    По словам собеседника, для ликвидации четырех хорошо вооруженных боевиков нужно было привлекать спецподразделения, которые есть в Чечне. Там расположен соответствующий центр подготовки спецназа.

    В свою очередь военный эксперт Павел Фельгенгауэр добавил, что «обычно глава Чечни Рамзан Кадыров разбирается своими силами, редко привлекая федералов». Подконтрольные ему силы могут числиться по разным ведомствам, в частности, в Росгвардии, отметил аналитик.

    «Война в Нагорном Карабахе становится все активнее. Если более трехсот боевиков из Сирии прибыли в Азербайджан, чтобы принимать участие в боевых столкновениях с армянами, то какая-то часть этих бандитов посчитала, что террористические акты можно провести и на территории России, которая громила ИГИЛ* в Сирии, – предположил Гончаров. – Но доказать это могут только следственные мероприятия».

    «Возможно, эти боевики действительно представляют ИГИЛ. Но сейчас ИГИЛ – это не столько организация, сколько некая подпольная федерация. Хотя там в разных местах есть убежденные боевики», – добавляет Фельгенгауэр, отметив, что среди них могут быть «просто чеченцы, которым не нравится Кадыров».

    Как ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, уничтоженные в Грозном четверо боевиков прибыли в Чечню из-за рубежа и планировали теракты на территории республики. «Сегодня утром в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы», – написал Кадыров в Telegram.

    Он добавил, что информация о прибытии боевиков в регион из-за рубежа у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Позже Кадыров уточнил, что данные и фото террористов, уничтоженных сегодня утром в Грозном, в оперативной базе числились давно, и те находились в розыске.

    Напомним, во вторник утром в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков. При этом во время столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение.

    Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), в общей сложности с прошлого года на Северном Кавказе были уничтожены 60 боевиков, предотвращено 19 террористических актов.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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