Ликвидированные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа

Уничтоженные в Грозном четверо боевиков прибыли в Чечню из-за рубежа и планировали теракты на территории республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня утром в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы», – написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что информация о прибытии боевиков в регион из-за рубежа у правоохранительных органов появилась заблаговременно. «Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», – добавил глава республики.

По его словам, первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа (на транспорте) управления Росгвардии по Чечне. «К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов». От имени Регионального общественного фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь», – уточнил Кадыров.

«В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всем регионе в целом стабильная и спокойная. Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», – добавил он.

Напомним, во вторник утром в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков. При этом во время столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение.