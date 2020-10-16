Минобороны Азербайджана заявило о ракетном ударе ВС Армении по Нахичевани

Минобороны Азербайджана заявило о том, что армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района в Нахичеванской автономной республике.

«Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10.44 (9.44 мск) вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Тем временем представитель минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе по азербайджанской Нахичевани.

«Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевани никакой ракеты выпущено не было, это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана с целью расширения географии конфликта», – написала Степанян.



Согласно Карсскому договору, подписанному в 1921 году, Турция и Россия оставляют за собой право ввести войска в Аджарию и Нахичевань – автономии соответственно в Грузии и Азербайджане, в случае военного вторжения других государств в эти регионы.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

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