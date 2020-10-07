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7 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Иран включился в борьбу за Южный Кавказ

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи является этническим азербайджанцем www.imago-images
/Global Look Press
Политическое противостояние вокруг войны в Карабахе приняло неожиданный оборот: со словами поддержки в адрес Азербайджана выступил Иран. Прежде в Тегеране поддерживали армян и неприязненно относились к Баку. Но теперь режим аятолл мыслит себя как новая шиитская империя, что неизбежно влечет за собой борьбу за Южный Кавказ с Россией и Турцией. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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    Иран включился в борьбу за Южный Кавказ

    Высший руководитель Ирана Али Хаменеи является этническим азербайджанцем    7 октября 2020, 08:32
    Фото: www.imago-images
    /Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Политическое противостояние вокруг войны в Карабахе приняло неожиданный оборот: со словами поддержки в адрес Азербайджана выступил Иран. Прежде в Тегеране поддерживали армян и неприязненно относились к Баку. Но теперь режим аятолл мыслит себя как новая шиитская империя, что неизбежно влечет за собой борьбу за Южный Кавказ с Россией и Турцией.

    «Армения должна вернуть Азербайджану территорию Нагорного Карабаха». В этих словах Али Велаяти, советника по международным делам высшего руководителя Ирана (рахбара) нет ничего необычного только на первый взгляд.

    Да, персы и азербайджанцы - шииты, при этом в Иране проживают миллионы азербайджанцев, один из которых - тот самый рахбар, духовный лидер Исламской республики Али Хаменеи. Всего этого вроде бы достаточно, чтобы поддержать соседа, но в том-то и дело, что прежде в Иране симпатизировали армянам, а в рамках текущего конфликта до его территории периодически долетают шальные азербайджанские снаряды.

    Более того, существует подозрение, что смертельный враг Исламской республики - Израиль вооружает Азербайджан не против Армении, а против самого Ирана. Там знают, что в Баку с подозрением относятся к режиму аятолл, воспринимая его как источник экстремистских настроений.

    Словом, чтобы Иран встал на азербайджанскую сторону должно было произойти что-то значительное. Например, значительный рост имперских настроений среди иранской элиты, и без погружения в историю сразу трех империй в этом не разобраться.

    Азадистан и другие

    Территория современного Азербайджана долгие годы была одним из «яблок раздора» как раз-таки для трех империй - Российской, Османской и Персидской, но последняя фактически вышла из борьбы после пятой по счету войны с русскими. В 1828 году при деятельном участии классика отечественной литературы Александра Грибоедова был подписан Туркманчайский договор, по которому Петербургу достались территории современной Армении, а земли азербайджанцев были разделены между двумя державами.

    Сейчас азербайджанцев в Иране вдвое больше, чем в самом Азербайджане - до 20 миллионов человек, то есть до четверти населения Исламской республики. В четырех ее северных провинциях они по-прежнему составляют большинство.

    Граница, проведенная эдак «по живому», не могла не спровоцировать ирреденты - движения за воссоединение. Со своей стороны, персы эту ирреденту подстегивали, поскольку относились к азербайджанцам как к подданным второго сорта из-за их культурной и языковой инаковости.

    Полыхнуло тогда же, когда и во всей Европе - в Первую мировую войну. Пока Российская и Османская империя вели бои за Азербайджан, на севере персидской державы набирал силу тюркский сепаратизм. Сил не хватило - государство Азадистан просуществовало всего три месяца, после чего шах, избавившись от угрозы со стороны Советов и жестоко покарав мятежников, решил сплавить персов, азербайджанцев, курдов и прочих в единую иранскую нацию. На практике это вылилось в искоренение азербайджанского языка везде, докуда доставали немногочисленные тогда чиновники.

    Возможно, со временем репрессивные практики увенчались бы успехом, но в 1945 году СССР высадил на севере Ирана десант из советской азербайджанской интеллигенции, которая стала возвращать население к культурно-языковым основам.

    Советские войска в регионе появились за четыре года до этого вместе с союзными им британскими. Шах Пехлеви провозгласил нейтралитет во Второй мировой войне, но при этом вел дела с Гитлером и во многом ему симпатизировал. После нападения Германии на СССР и создание антигитлеровской коалиции исходящие из этого риски сочли неприемлемыми - союзникам был нужен контроль за Северным Ираном для обеспечения Советского Союза нефтью и по линии ленд-лиза (в итоге через иранский коридор прошла треть от общего объема западной помощи).

    Сталин приказал отступать

    В ходе советско-британской операции «Согласие» часть Ирана была оккупирована, что впоследствии создало условия для объединения всех азербайджанцев в границах СССР. По прямому приказу Сталина на севере персидского государства была провозглашена Демократическая Республика Азербайджан, - ее-то и окормляли советские специалисты, пока советские военнослужащие охраняли это коммунистическое гособразование от персов.

    Плану помешало сопротивление американцев, британцев и французов. Это был один из первых серьезных конфликтов между ними и Сталиным, положивший начало «холодной войне». После достаточно короткой дипломатической схватки советский генералиссимус уступил - войска из Ирана вывели, азербайджанскую интеллигенцию эвакуировали, а многих из тех, кто остался, репрессировал шах. Борьбой с одной лишь азербайджанской национальной идеей он при этом не ограничился и принялся за «обиранивание» тюркского меньшинства с удвоенной энергией.

    Неудивительно, что впоследствии азербайджанцы почти единодушно поддержали Исламскую революцию и приняли в ней самое активное участие благодаря великому аятолле Мохаммаду Шариатмадари - сподвижнику Хомейни и азербайджанцу по происхождению. Сам он рассчитывал, что новая власть предоставит азербайджанцам культурную автономию, но этого не произошло:

    рахбар продолжил политику шаха по централизации страны, кроваво подавив восстания разочарованных меньшинств, в первую очередь, курдов и белуджи.

    Азербайджанцы тоже пытались протестовать - и тоже были биты. Опасаясь больших жертв, Шариатмадари призвал их к смирению, что, наряду со статусом великого аятоллы, спасло ему жизнь - впоследствии он умер как пленник в собственном доме, а национальное движение иранских тюрок стало угасать. Не решившись на федерализацию страны и осознавая сепаратистскую угрозу, новые власти, тем не менее, приветствовали допуск национальных меньшинств к «социальным лифтам» и вернули им большинство культурно-языковых прав, включая прессу на родном языке.

    В 1981 году премьер-министром Ирана стал азербайджанец Мир-Хосейн Мусави, пробывший на этом посту восемь лет. Его отставке предшествовала смерть Хомейни и провозглашение нового высшего руководителя - Али Хаменеи, еще одного этнического азербайджанца. Ситуацию можно сравнить с избранием чернокожего Обамы президентом США. Как известно, расизм в Америке от этого не исчез, то же можно сказать и про Иран - пренебрежительное отношение к тем азербайджанцам, которые предпочитают свой язык и культуру персидским, в стране осталось.

    Пятнадцать и пять лет назад в Исламской республике вспыхнули массовые протесты азербайджанцев. Поводом к ним послужили хамские выходки строго подцензурных властям СМИ. В одном случае карикатурист сравнил азербайджанцев с тараканами, имея в виду «мусорный» статус их языка.

    Другой скандал вызвал комедийный скетч, в котором семья азербайджанцев перепутала зубные щетки с туалетными ершиками.

    Оба восстания не обошлись без жертв и репрессией, но хамов-провокаторов власти наказывали не менее жестко, чем митингующих.

    Стоит признать, что в ходе тех событий сепаратистские призывы практически не звучали - была обида, но не было политического вызова. Что, впрочем, не означает, что подобных настроений в Иранском Азербайджане нет совсем, благо их есть, кому раздувать.

    Вашингтон явно рассматривает азербайджанцев как возможную «пятую колонну» и источник внутренней нестабильности в Иране. Ранее Госдеп неоднократно критиковал Тегеран за ущемление прав азербайджанцев, а лидер сепаратистского Движения национального пробуждения Южного Азербайджана Махмудали Чехраганлы бежал от властей не куда-нибудь, а именно в США.

    Шиитам тоже нужна империя

    В общем, несмотря на происхождение рахбара, у иранцев нет политических причин симпатизировать Азербайджану, напротив, есть весомые резоны этого не делать, что и проявилось в период первой войны за Нагорный Карабах.

    Сперва Тегеран действительно попытался втянуть постсоветский Азербайджан в свою зону влияния и поощрял культурный обмен с ним, но быстро испугался и заморозил почти все программы по сотрудничеству. Из-за длительного пребывания в составе СССР азербайджанцы казались аятоллам слишком светскими и свободомыслящими - они могли «развратить» иранских соплеменников.

    Кстати, многие иранские азербайджанцы с этим согласны. В их отношении к северным соседям прослеживается брезгливая снисходительность как к заблудшим, недостаточно духовным и культурно обогащенным личностям.

    Еще более значимой угрозой казался массовый патриотический подъем в Азербайджане из-за борьбы за Карабах - он мог перекинуться на север Ирана и распалить национальную гордость местного населения. В итоге, после некоторых колебаний, Тегеран поддержал Армению и закрыл въезд для азербайджанских беженцев.

    Но теперь в настроениях аятолл что-то изменилось. Но что именно?

    Советник рахбара по международным делам - это значительная должность. Али Велаяти не стал бы говорить того, чего не согласовал с высшим руководителем. Но обратить внимание нужно на другое: не остановившись на поддержке территориальной целостности соседа, Велаяти упрекнул Анкару за разжигание военного конфликта и предложил помощь Тегерана как миротворца и посредника.

    Это как будто отсылает к тем временам, когда Персидская и Османская империя боролись друг с другом за Баку. Турецкого лидера Реджепа Эрдогана действительно считают главным закоперщиком новой войны на Южном Кавказе, но за ее счет он решает в основном внутриполитические проблемы. 

    Иран же в данном ситуации может мыслить шире и исходить из взятой на себя миссии лидера и защитника всего шиитского мира. Азербайджан однозначно воспринимается им как часть оного, а Эрдоган этому миру - враг, что наглядно проявилось в Сирии, где иранцам, в отличие от турок, удалось достигнуть значительных успехов, усилить влияние и распалить амбиции.

    Только ленивый не назвал текущую войну за Карабах свидетельством попыток воссоздания новой Османской империи. Она же может пробудить еще одну державу из прошлого - Персидскую, уже закаленную дипломатическим и военным противостоянием с турками в САР. Пока что в Тегеране призывают к миру, но сторону в конфликте там все-таки сменили, что свидетельствует о переосознании персами себя как чего-то большого и амбициозного - настолько, чтобы отныне не бояться азербайджанского сепаратизма и активно включаться в борьбу за Южный Кавказ, основательно позабытую за 150 лет.

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