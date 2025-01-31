В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Представлен проект нового цирка на проспекте Вернадского
Власти столицы показали проект нового здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. После масштабной реконструкции цирк будет состоять из двух частей, а общая площадь комплекса превысит 80 тыс. квадратных метров (фото: mos.ru)
Авторы проекта отмечают, что новая концепция реконструкции здания Большого Московского цирка позволит создать объект искусства мирового уровня (фото: mos.ru)
Большой Московский цирк, построенный в стиле советского модернизма, был открыт 30 апреля 1971 года и имел систему из пяти быстросменяющихся манежей (фото: Владимир Федоренко/РИА Новости)
Площадь старого цирка составляла 3 тыс. квадратных метров, зрительный зал вмещал 3400 человек. Новый цирк рассчитан на 5 тыс. зрителей (фото: Юрий Левянт/РИА Новости)