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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африке нужно преодолеть свою географию

    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Эмигрантские СМИ купились на выдуманную ложь о России

    Я предпринимала несколько попыток читать иноагентские издания. В конце концов, мы журналисты, нас учили всегда знакомиться с противоположным мнением, даже если ты с ним не согласен. Но каждый раз натыкалась на очевидный факт – работа этих медиа с информацией имеет мало общего с профессиональной журналистикой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

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    29 января 2025, 20:38 • Фоторепортаж

    Празднование китайского Нового года в Москве

    На этой неделе в Москве стартовал фестиваль «Китайский новый год». Мероприятие продлится до 9 февраля. Как говорят организаторы фестиваля, у москвичей и гостей столицы появилась отличная возможность познакомиться с богатой китайской культурой (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    Фестиваль организован в рамках перекрестной программы, приуроченной к взаимным Годам культуры России и Китая (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    У горожан появилась возможность встретить Новый год в Москве еще раз, но по Восточному календарю (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    Главная идея фестиваля заключается в том, чтобы россияне и китайцы ближе познакомились с обычаями и традициями друг друга (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    На Манежной площади – главной площадке фестиваля – можно увидеть представления с участием китайских артистов (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)

    Посетителей фестиваля ждут чайные церемонии, кулинарные соревнования и восточная музыка (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    Мероприятие позволяет воочию убедиться в сходстве и различиях в праздновании Нового года в России и Китае (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    Организаторы фестиваля подчеркивают, что проведение Китаем и Россией традиционных праздников способствует дальнейшему укреплению взаимопонимания и связей между двумя странами (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)

    Всего на время фестиваля запланировано свыше 400 мероприятий – театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    Фестиваль в Москве открылся шествием символов уходящего и наступающего года – Дракона и Змеи (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    Красочная программа «Китайского Нового года в Москве» продлится 13 дней (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

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    Чем Аляска пугает нефтегазовых инвесторов

    Дональд Трамп планирует отменить запрет предыдущего президента и начать добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. По его словам, он сделает это быстро, а запасы на заповедных землях настолько велики, что способны удовлетворить спрос всей Азии. Однако отмена запрета Трампом еще не означает, что нефтегазовые компании кинутся тратить свои деньги на Аляску. Что их может испугать? Подробности

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    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев

    Администрация Джо Байдена могла готовить покушение на Владимира Путина. Эксперты допускают, что американцы планировали осуществить преступный замысел руками украинских спецслужб. Отказаться же от покушения Вашингтон вынудило вскрытие этих планов российской разведкой. Но для чего Штатам потребовалась разработка столь шокирующей операции? Подробности

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    Как Советский Союз возродил из пепла столицу Польши

    Ровно 80 лет назад Советский Союз принял решение оказать помощь в воссоздании одного из самых красивых городов Европы, только что освобожденного Красной армией и до основания разрушенного гитлеровцами – Варшавы. Сегодня и польское, и европейское руководство об этом умалчивает. Каким оказался вклад СССР в возрождение польской столицы? Подробности

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    Трамп стал для Дании новым Гитлером

    Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС в защите от натиска Дональда Трампа. Для нового президента США контроль над Гренландией стал навязчивой идеей – и ему все равно, насколько услужливым союзником Копенгаген был прежде. За страхом и унижением датчан приятно наблюдать. Но есть нюанс. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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