Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.0 комментариев
Празднование китайского Нового года в Москве
На этой неделе в Москве стартовал фестиваль «Китайский новый год». Мероприятие продлится до 9 февраля. Как говорят организаторы фестиваля, у москвичей и гостей столицы появилась отличная возможность познакомиться с богатой китайской культурой (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Фестиваль организован в рамках перекрестной программы, приуроченной к взаимным Годам культуры России и Китая (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
У горожан появилась возможность встретить Новый год в Москве еще раз, но по Восточному календарю (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Главная идея фестиваля заключается в том, чтобы россияне и китайцы ближе познакомились с обычаями и традициями друг друга (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
На Манежной площади – главной площадке фестиваля – можно увидеть представления с участием китайских артистов (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)
Посетителей фестиваля ждут чайные церемонии, кулинарные соревнования и восточная музыка (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Мероприятие позволяет воочию убедиться в сходстве и различиях в праздновании Нового года в России и Китае (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Организаторы фестиваля подчеркивают, что проведение Китаем и Россией традиционных праздников способствует дальнейшему укреплению взаимопонимания и связей между двумя странами (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)
Всего на время фестиваля запланировано свыше 400 мероприятий – театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Фестиваль в Москве открылся шествием символов уходящего и наступающего года – Дракона и Змеи (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Красочная программа «Китайского Нового года в Москве» продлится 13 дней (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)