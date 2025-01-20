С возвращением Трампа в Белый дом американская политика вступает в новую эру

Борис Акимов
Россия – империя любви
Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.
Игорь Караулов
Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма
Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.
Сергей Худиев
Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой
Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.