Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

Tекст: Роман Крецул

Новые власти Сирии запросили у России компенсации «для восстановления доверия». По информации агентства Sana, данное требование было передано делегации РФ во время первых двусторонних переговоров между Москвой и Дамаском после падения режима Башара Асада. В ходе встречи обсуждались вопросы «уважения суверенитета и территориальной целостности» республики.

По результатам прошедшей встречи замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что статус российских военных баз в Сирии пока остается прежним. По его словам, окончательное решение вопроса требует дополнительных консультаций. Обе стороны не возражают против дальнейших обсуждений наращивания сотрудничества.

«Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии», – отметил Богданов.

Напомним, ключевыми местами дислокации российских военных в Сирии являются авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Москва использовала их на основании двух соглашений, подписанных с правительством Башара Асада в 2017 году. Документы определяли порядок использования объектов на 49 лет.

При этом, как сообщает Bloomberg, российская активность в Хмеймиме в настоящий момент свернута. Подчеркивается, что два транспортных корабля РФ несколько недель ждали разрешения властей Сирии о заходе в порт для вывоза имущества. Издание также приводит мнение турецких чиновников о том, что Дамаск не позволит Москве сохранить свое военное присутствие после того, как ее войска сражались с силами оппозиции. Кроме того, новые власти Сирии якобы запросили у России выдачи Асада, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Однако каких-то либо подтверждений данным западных СМИ нет.

Примечательно, что параллельно с Россией новые власти Сирии ведут переговоры с Евросоюзом, пытаясь добиться снятия санкций. Для этого ЕС в качестве одного из условий ставит закрытие российских баз. На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел объединения договорились о смягчении ограничений против Дамаска.

«Возможно, сейчас оговариваются условия компенсации за использование баз. Проще говоря, сирийцы хотят денег. В отличие от Башара Асада, им не нужно, чтобы российская авиация поддерживала военные операции против оппозиции. Им важна экономическая польза от присутствия Москвы», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

Однако сам разговор о «компенсации» означает, что Сирия готова рассматривать дальнейшее сотрудничество с Россией. «По всей видимости,

сирийские власти сейчас торгуются и с нами, и с Евросоюзом, и с Турцией,

пытаясь добиться разных преференций. В качестве предмета торга используется в том числе вопрос о будущем наших баз», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

Он отметил, что новым властям очень нужны деньги, а Сирия имеет колоссальный торговый дефицит. «Источников дохода у них недостаточно. Администрация республики пытается стабилизировать власть. Если она не сможет оплачивать труд вооруженных формирований, она ее не удержит», – полагает аналитик.

«От того же Евросоюза они могут потребовать еще больше за закрытие наших баз. Тогда вопрос будет решаться чисто в торговом ключе: кто назовет самую привлекательную сумму, с тем Дамаск и подружится.

За всеми дипломатическими формулировками стоит обыкновенная нужда в деньгах.

Россия могла бы поставлять в Сирию товары, например зерно или топливо, оказывать другие виды помощи. В то же время Москве сирийские власти не могут предложить ничего, кроме разрешения оставить базы», – заключил Лямин.

В такой ситуации российским дипломатам следует избегать лишних обязательств, полагает Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. «Если согласиться с выплатой компенсации, завтра России могут выставить новый счет», – рассуждает он.

«Напомню, Эрдоган объявлял, что ущерб в гражданской войне в Сирии составляет 500 млрд долларов. Он на себя эту вину не берет. Стоит ли овчинка выделки? Если мы переживаем о нашей военной логистике, а сейчас именно через Сирию идет сообщение с Африкой, тогда есть альтернативные варианты логистики, например Ливия», – сказал он.

«Однако вопрос с Сирией еще не закрыт. По некоторым оценкам, до 40% территории страны новая власть в Дамаске не контролирует. Необходимо посмотреть, что будет происходить с республикой. Кто-то может дать прогноз на десять лет? Вряд ли», – добавил собеседник.

«Полагаю, временное соглашение по российским базам нам все же удастся достичь. Но задумываться об альтернативе необходимо уже сейчас. Должен быть проведен большой аудит нашего положения в этой части Ближнего Востока. Только на основании этого можно будет делать какие-то выводы», – заключил Багдасаров.