Новые власти Сирии предложили России «восстановить доверие» с помощью «компенсации»

Участник программы «Время героев» назначен заместителем полпреда в ПФО

Tекст: Валерия Городецкая

В мае 2023 года Тихонов стал одним из 83 участников программы, реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, сообщается на сайте программы «Время героев».

Говоря о программе, Тихонов подчеркнул ее востребованность и высокий уровень подготовки: «Программа «Время героев» прежде всего – это возможность служить своей стране». Он отметил, что участники проходят серьезный отбор и получают возможность работы на федеральном уровне.

В ходе стажировок Тихонов сосредоточился на развитии патриотического направления и адаптации участников СВО. Он отметил, что его наставником был полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Вместе они обсуждали перспективы региональных и окружных патриотических проектов.

Комаров, подчеркнув востребованность опыта Тихонова, заявил: «Глава государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что участники СВО – кадровое будущее страны». Комаров уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Тихонову успешно справляться с задачами.

Тихонов заявил, что в своей новой должности будет уделять внимание поддержке участников СВО и их семей. Он отметил важность этого вопроса в Год защитника Отечества, подчеркнув, что работа в Поволжье уже ведется активно.

Ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

Напомним, региональные аналоги проекта «Время героев» запустили в субъектах России.