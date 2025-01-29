Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
Новые власти Сирии предложили России «восстановить доверие» с помощью «компенсации»
Российская делегация во главе с Михаилом Богдановым прибыла в Дамаск для укрепления доверия с новой сирийской администрацией посредством компенсаций и реконструкции, подтверждая приверженность территориальной целостности Сирии.
В ходе встречи с новой сирийской администрацией обсуждались ключевые вопросы, включая уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Российская сторона подтвердила поддержку позитивных изменений в Сирии и подчеркнула свою роль в восстановлении доверия у сирийского народа через меры компенсации, реконструкции и восстановления, сообщает агентство Sana.
На переговорах обсуждались механизмы переходного правосудия, направленные на обеспечение ответственности и достижение справедливости для жертв войны.
«Наше взаимодействие должно строиться на справедливости, достоинстве и суверенитете», – заявила новая сирийская администрация.
Администрация также выразила готовность к принципиальному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для будущего Сирии, учитывая прошлые ошибки и уважая волю сирийского народа. Подчеркнуто, что восстановление отношений должно способствовать интересам сирийского народа.
Накануне сообщалось, что российская делегация, в составе которой замглавы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, прибыла в Дамаск.
Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.
Россия выразила готовность к диалогу с Сирией о временном использовании своих военных баз в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.