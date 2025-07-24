Захарова отвергла заявления о причастности России к хакерским атакам на выборах в ЕС

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, заявления ЕС и НАТО о причастности России к кибератакам на выборах в ряде европейских стран являются политически мотивированным фейком, передает ТАСС.

Дипломат обратила внимание на отсутствие каких-либо доказательств, отметив, что западные столицы используют подобную риторику в пропагандистских целях.

Захарова добавила, что недавние выводы ЦРУ и директора Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердили, что дело о вмешательстве России в выборы раскручивалось администрацией Барака Обамы и является подлогом. По ее словам, этот подлог был использован для внутриполитической борьбы в США и очернения имиджа России.

Она напомнила, что Россия в 2024 году инициировала создание межправительственного реестра контактных пунктов ООН для реагирования на компьютерные инциденты. Захарова уточнила, что за все время существования механизма ни одной страны, обвиняющей Россию в хакерских атаках, не воспользовалась этим инструментом для обмена информацией.

ЕС и НАТО ранее обвиняли Россию в «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии.

Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что спецслужбы США в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году.

Габбард также представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о вмешательстве России, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

