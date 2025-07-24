Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС
Захарова отвергла заявления о причастности России к хакерским атакам на выборах в ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Запада в причастности России к кибератакам на европейских выборах не подкреплены доказательствами.
По словам Захаровой, заявления ЕС и НАТО о причастности России к кибератакам на выборах в ряде европейских стран являются политически мотивированным фейком, передает ТАСС.
Дипломат обратила внимание на отсутствие каких-либо доказательств, отметив, что западные столицы используют подобную риторику в пропагандистских целях.
Захарова добавила, что недавние выводы ЦРУ и директора Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердили, что дело о вмешательстве России в выборы раскручивалось администрацией Барака Обамы и является подлогом. По ее словам, этот подлог был использован для внутриполитической борьбы в США и очернения имиджа России.
Она напомнила, что Россия в 2024 году инициировала создание межправительственного реестра контактных пунктов ООН для реагирования на компьютерные инциденты. Захарова уточнила, что за все время существования механизма ни одной страны, обвиняющей Россию в хакерских атаках, не воспользовалась этим инструментом для обмена информацией.
ЕС и НАТО ранее обвиняли Россию в «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии.
Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что спецслужбы США в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.
Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году.
Габбард также представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о вмешательстве России, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».