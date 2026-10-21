Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.8 комментариев
МИД Армении пообещал отреагировать на доклад о членстве страны в ЕАЭС
МИД Армении: Ереван изучает доклад о последствиях приостановки членства в ЕАЭС
Власти Армении изучают представленный накануне доклад о возможных последствиях приостановки членства республики в Евразийском экономическом союзе и намерены официально отреагировать на него, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
По словам Мирзояна, Ереван намерен тщательно проанализировать этот текст и сформулировать свою официальную позицию, отмечает РИА «Новости».
Документ о возможных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении Армении был представлен во вторник представителями России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
«Документ, на который вы указали, опубликован, можно сказать, несколько часов назад. Даже не знаю, прошло ли 24 часа. Довольно объемный документ, мы знакомимся с документом, проанализируем, и в соответствии с этим оформим позицию Республики Армения», – сказал Мирзоян.
Министр добавил, что ему неизвестен правовой механизм, посредством которого одни государства ЕАЭС могут исключить из союза другое государство или заморозить его участие.
Ранее в среду в Кремле сообщили, что не ознакомились с докладом о приостановке членства Армении в ЕАЭС. Во вторник в союзе спрогнозировали рост цен на газ для Еревана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, доклад ЕАЭС прогнозирует рост тарифов на перевозки при приостановке армянского участия.