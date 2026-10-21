МИД Армении пообещал отреагировать на доклад о членстве страны в ЕАЭС

МИД Армении: Ереван изучает доклад о последствиях приостановки членства в ЕАЭС

Tекст: Тимур Шайдуллин

По словам Мирзояна, Ереван намерен тщательно проанализировать этот текст и сформулировать свою официальную позицию, отмечает РИА «Новости».

Документ о возможных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении Армении был представлен во вторник представителями России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«Документ, на который вы указали, опубликован, можно сказать, несколько часов назад. Даже не знаю, прошло ли 24 часа. Довольно объемный документ, мы знакомимся с документом, проанализируем, и в соответствии с этим оформим позицию Республики Армения», – сказал Мирзоян.

Министр добавил, что ему неизвестен правовой механизм, посредством которого одни государства ЕАЭС могут исключить из союза другое государство или заморозить его участие.

Ранее в среду в Кремле сообщили, что не ознакомились с докладом о приостановке членства Армении в ЕАЭС. Во вторник в союзе спрогнозировали рост цен на газ для Еревана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доклад ЕАЭС прогнозирует рост тарифов на перевозки при приостановке армянского участия.