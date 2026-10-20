Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Доклад ЕАЭС предрек рост тарифов на перевозки при приостановке членства Армении
Доклад ЕАЭС: Приостановка членства Армении повысит тарифы на ж/д перевозки
Приостановка членства Армении в ЕАЭС повлечет за собой повышение тарифов на железнодорожные перевозки грузов и отмену безразрешительного режима автоперевозок, говорится в докладе Евразийского межправсовета.
Приостановление членства Армении в ЕАЭС приведет к повышению тарифов на железнодорожные перевозки грузов, следующих в страну, за счет прекращения применения унифицированного тарифа, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Кроме того, в транспортной сфере прогнозируется отмена безразрешительного режима осуществления автомобильных перевозок. В докладе также отмечается, что приостановка членства Армении приведет к реализации полноформатного санитарного, фитосанитарного и ветеринарно-санитарного контроля продукции из республики как из третьей страны.
При этом для экономик остальных государств – членов ЕАЭС экономический эффект от приостановления членства Армении не будет существенным. Доклад включает анализ принятых Арменией мер для вступления в Евросоюз, совместимости правовых режимов ЕАЭС и ЕС, а также правовых механизмов для предотвращения рисков от решения Еревана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доклад ЕАЭС поставил под вопрос статус Армении из-за ее планов вступить в ЕС.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС.
В августе МИД России оценил долю Армении в общем бюджете ЕАЭС.