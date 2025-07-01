Сырский запретил скопления ВСУ после атак на учебные центры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский запретил размещение военных в палаточных городках после атаки беспилотников на учебные центры, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено!».

По словам Сырского, на местах подготовки украинских военных будут построены новые укрытия. Он также напомнил о необходимости строго выполнять требования по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах.

Такое решение было принято после того, как беспилотники атаковали объекты, где проходили подготовку бойцы ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум. Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский несет личную ответственность за удар ВС России по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах. Посол России в Швеции Сергей Беляев заявил, что украинские военные нарушают нормы международного гуманитарного права.