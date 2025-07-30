Еще не так давно – при канцлере Шольце – правительство ФРГ начало нарушать собственную конституцию по разделу «государственный долг». Отменяя «долговой тормоз», правительство прописывало траты, которые превышали бюджет.

И первой такой тратой было выделение целого миллиарда евро на нужды бундесвера. Это привело общество в шок – после войны тратить деньги на немецкую армию было не то что идеологически неправильно, но также противоречило курсу на тотальную демилитаризацию страны, взятому аккурат в 1945 году.

Считалось, всё, что нужно, ФРГ обеспечат оккупационные войска США – и сами по себе, и в рамках НАТО. Милитаристская риторика начиная с 2022 года тоже была не про бундесвер – она касалась бронежилетов и касок для Украины, потом установок «Гепард», потом танков «Леопард» – и эта соседская помощь шла лишь в минус бундесверу. Но все в голове. И когда немецкие танки на полях Украины опять начали убивать русского солдата, морально-историческая плотина оказалась снесена. Оказалось, опять можно идти на восток – пока только машинами и пушками, и Берлин при этом не провалился в геенну огненную.

И немцы приободрились – старый страх перед наказанием ушел, и оказалось – всё можно. И вот тогда из России на территории ФРГ начали лепить тотальный образ зла. Для этого пришлось сделать еще одну историческую подмену. Так называемые историки, а также все СМИ, начали утверждать, что от Гитлера Германию освободили американцы, а вот Красная армия – армия оккупантов. И опять никто за это не сжег Берлин целиком, а ведь реально стоило.

Потому что теперь это можно остановить только точным ударом лопатой в лицо. Как уже бывало. Потому что разговоры о том, как немецкие «Таурусы» должны лететь на Крымский мост – это типа поддержка Украины. А вот то, что, оказывается, «Украина это только один этап, а настоящая цель русских – война с самой Германией и Европой» – концепция совсем недавняя. И ее в Германии продвигают буквально круглые сутки из каждого утюга.

Потому что она подразумевает тотальную милитаризацию индустрии и общества. Более того, в Германии вовсю продвигается идея возврата призывной армии, от которой не так давно отказались. А что случилось? После того, как с 2020 до 2022 года самые гигантские прибыли вынесли компании Биг фармы – во многом при помощи председателя Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен (на одних только вакцинах 74 млрд евро) – стало понятно, что военно-промышленный комплекс просто ждал своей очереди зарабатывать.

В Германии это прежде всего Rheinmetall – тот самый, который строил Гитлеру танки. И никогда не был за это наказан. Кстати, он слился с Röchling Group, главным изготовителем снарядов при Гитлере. Не волнуйтесь – они себя сегодня тоже прекрасно ощущают. Новая компания, собранная из старых – Diehl BGT Defence – является основным производителем ракетного оружия с 1960-х годов. Сегодня у них буквально ренессанс – и мы даже не говорим о том, что именно они делают ракеты IRIS-Т для охоты на русские «Калибры».

Для пущей истерии некоторые заседания правительства ФРГ теперь проводятся в министерстве обороны – со всеми глушилками по периметру, герметичностью и охраной. Последний раз такое было принято во времена холодной войны. А что обсуждают?

Вопреки предвыборным обещаниям, новый канцлер Мерц идет к новой цели: 5% государственных расходов на военные нужды, измеряемых в пересчете на валовой внутренний продукт. Президент США потребовал этого от союзников – и вознаградил их обязательством и впредь выполнять обещания альянса о поддержке. Цена для бюджета Германии: к 2029 году ежегодные расходы на бундесвер вырастут до 162 млрд евро.

Первый «шольцевский» заход был 100 млрд евро на три года. Теперь – ежегодно 162 миллиарда. И акции Rheinmetall и других сегодня лидируют на бирже, и граждане немцы радостно сейчас могут получить 15,1% годовых – от такой доходности у многих просто случается оргазм. Но тут пришел Трамп, и оказалось, что не все 162 млрд на оружие достанутся немецким компаниям. Если вы заметили, Трамп провернул невероятную махинацию, благодаря которой европейцы в целом и немцы в частности теперь должны закупать оружие и себе, и Украине – только у США. Как обычно, Америка пытается нажиться на всех войнах в мире одновременно.

Как пишет Welt, Трамп буквально на этой неделе объявил, что отправит на Украину новые системы вооружений, о чем просили Мерц и его европейские партнеры. Это решение также имеет свою цену: несмотря на то, что США осуществляют поставки, платить придется европейцам. На данный момент известно, что правительство Германии возьмет на себя расходы за два противоракетных комплекса Patriot.

Это составляет около 2 млрд евро за пусковые установки, плюс ракеты, да и еще есть двусторонние сделки. После того как в последний законодательный период Германия заказала у Америки 60 тяжелых транспортных вертолетов и 35 истребителей F-35 на сумму около 20 млрд евро, теперь по просьбе ВВС Германии будет закуплено еще 15 F-35. Кроме того, во время последнего визита в Вашингтон министр обороны Борис Писториус (СДПГ) проявил интерес к высокоточному оружию Typhon, которое может пускать ракеты на расстояние до 2 тыс. км. Крылатые ракеты «Томагавк» также придется заказывать в США.

А на какие-то оставшиеся средства, чтобы превратить бундесвер в «сильнейшую обычную армию» ЕС, как обещал канцлер, Писториусу предстоит запустить тысячи проектов в области вооружений. Вот лишь несколько примеров. Согласно исследованию Welt am Sonntag, только к 2035 году бундесверу потребуется еще почти 350 основных боевых танков Leopard 2, что более чем удвоит его запасы. Потребуется более 700 боевых машин пехоты Puma. Потребуется до пяти тысяч БТР Boxer, платформа которых может быть переоборудована в оружейный, транспортный, санитарный, командный или зенитный бронетранспортер – это более чем десятикратное увеличение запасов, указанных в последнем отчете о вооружениях германского Минобороны.

Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о собственной милитаризации. Но это происходит прямо сейчас на наших глазах.

Но Бог умер, как говорил классик. Теперь всё можно.