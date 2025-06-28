Лидер ХДС/ХСС призвал открыть Германии доступ к ядерному оружию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Предложение лидера фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана о необходимости прямого доступа Германии к ядерному оружию прозвучало в интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС. По его словам, размещение американских атомных бомб на территории страны не гарантирует долгосрочного сдерживания России.

Шпан отметил, что требуется обсуждать участие Германии или ЕС в доступе к французскому и британскому ядерному арсеналу, а также рассмотреть возможность совместного участия с другими европейскими странами. «Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами», – заявил он.

Политик подчеркнул, что создание собственного европейского ядерного зонтика возможно только при германском лидерстве. Шпан добавил: «Тот, кто не может обеспечить ядерное сдерживание, станет игрушкой мировой политики». В качестве одного из вариантов он назвал передачу ответственности за «ядерную кнопку» внутри стран ЕС по случайному принципу, что, по его мнению, затруднит планирование для потенциального противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы. В Германии прошли протесты против размещения ракет США. Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что гиперзвуковые ракеты США в Германии смогут достичь Москвы за восемь минут.