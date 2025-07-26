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Памфилова призвала ввести законы по ИИ перед выборами осенью
Глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что отсутствие регулирования искусственного интеллекта создает риск подрыва легитимности выборов, особенно перед осенней избирательной кампанией.
Необходимость срочно разработать законодательные рамки для применения искусственного интеллекта в избирательной сфере озвучила Элла Памфилова на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС. Глава Центризбиркома заявила: «Мы уже находимся в преддверии предстоящей кампании и видим вызовы, с которыми столкнемся. Применение искусственного интеллекта не всегда идет во благо, особенно в избирательных системах. При этом адекватного законодательства в этой сфере пока нет».
Памфилова отметила, что главным риском становится распространение фейков и дипфейков с помощью ИИ, что способно напрямую отразиться на общественном мнении и поставить под угрозу свободу волеизъявления граждан. Она подчеркнула: «Очень сложно опровергать фейки, сгенерированные искусственным интеллектом. Порой даже специалисты не могут отличить подделку от реальности. А если в этой гонке не будет четких правил, то мы рискуем столкнуться с масштабной манипуляцией общественным мнением».
В качестве примера глава ЦИК привела случай с дипфейком известного кандидата, когда было распространено поддельное видео о снятии кандидатуры. Это заявление многие приняли за реальное, но вовремя была организована реакция избирательных органов.
Памфилова также сообщила, что Центризбирком активно работает над защитой выборов от новых угроз, включая кибератаки и фишинг, и благодаря подготовке волонтеров и наблюдателей удается подтверждать достоверность голосования. Она подчеркнула, что назрела необходимость системного законодательства, регулирующего не только выборы, но и другие сферы, затронутые технологиями ИИ.
Памфилова уверена, что с началом осенней сессии Госдумы потребуется срочно заняться вопросом, чтобы к федеральным кампаниям были введены базовые правила использования искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что россиянам важно научиться отличать фейки от правды в преддверии выборов. Центральная избирательная комиссия разъяснила процедуру проверки подписей избирателей. Основными вызовами для России в борьбе с иностранным вмешательством назвали попытки распространения дезинформации и манипуляций общественным мнением.