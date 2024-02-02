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Эксперт объяснил процедуру проверки подписей избирателей в ЦИК
На данный момент проверяются документы и подписные листы в поддержку только двух претендентов на пост президента – Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Бориса Надеждина («Гражданская инициатива»), поскольку ситуация с остальными кандидатами понятна, заявил юрист, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Гарегин Митин.
«Каждый кандидат для своей регистрации должен представить определенные документы. Отсутствие какого-либо из этих документов может с большой долей вероятности повлечь отказ в регистрации», – отметил Митин, его слова приводятся на сайте НОМ.
Отсутствие необходимых документов – таких как документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей избирателей, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, – а они не представлены Анатолием Баташевым и Радой Русских – само по себе достаточное основание для отказа в регистрации.
Что касается подписных листов – то тут проверка достоверности подписей включает в себя и соответствие внесенных паспортных данных сведениям, внесенным в реестр избирателей и базы данных МВД, и факт собственноручного внесения избирателем фамилии, имени и отчества, а также даты внесения, ну и самой подписи. Следует обратить внимание, что сейчас избиратель сам обязан внести в подписной лист ФИО – это дает достаточную базу для почерковедческой экспертизы, говорит юрист.
«ЦИК России применяет на этих выборах многоступенчатую систему проверки – алгоритмы искусственного интеллекта выявляют совпадения почерка гораздо точнее, а эксперт-почерковед даст свое заключение, опираясь уже не только на свой опыт. Итоговое решение будет принимать комиссия на своем заседании, опираясь на объективную фактологическую базу, которую, полагаю, она представит общественности», – пояснил Митин.
Для того чтобы кандидат был зарегистрирован, число недостоверных и недействительных подписей не должно превысить 5% от числа подписей, отобранных для проверки.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России. К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).
28 января подписи в свою поддержку в ЦИК представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович. 30 января лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке Путина.
31 января свои кандидатуры сняли выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, блогер-самовыдвиженец Анатолий Баташев. В этот же день свои подписи и документы для регистрации в ЦИК подал выдвиженец от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин и блогер-самовыдвиженец Рада Русских. При этом Русских сдала в ЦИК лишь 476 подписей в свою поддержку вместо необходимых для регистрации 300 тыс., также не были представлены документы, подтверждающие оплату изготовления подписных листов, и список лиц, собиравших подписи. Ранее ЦИК нашел в подписях за кандидатов в президенты «мертвые души».